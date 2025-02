Огън, коктейли "Молотов" и газ: Мащабни безредици избухнаха на протеста в Атина ВИДЕО

Снимка: Reuters 1 / 8 / 8

Мирните протести в центъра на Атина бяха засенчени от избухването на мащабни сблъсъци между хвърлящи камъни младежи и полиция за борба с безредиците, докато демонстрации и стачки се провеждаха в цяла Гърция, за да отбележат втората годишнина от фаталната влакова катастрофа, убила 57 души.

Властите твърдят, че на площад Синтагма е имало поне 200 хил. души, дошли да протестират. Някои от тях избягаха, като дори потърсиха убежище в парламента, докато полицията изстреля сълзотворен газ срещу стотици облечени в черно младежи с качулки, които хвърляха камъни по тях. Твърди се, че те са били приготвили и коктейли "Молотов".

BREAKING: Greek police have fired tear gas at demonstrators throwing petrol bombs after a protest marking the anniversary of the country's worst-ever train crash turned violent Watch live from Athens ⬇️ https://t.co/u05xQI5PuN — Sky News (@SkyNews) February 28, 2025

В цялата страна стотици хиляди хора се присъединиха към протести и стачки, като последиците поставиха под натиск премиера Кириакос Мицотакис. Това са най-големите протести в Гърция до момента.

Транспаранти на площад Синтагма в центъра на Атина бяха украсени с думите: „Правителството на убийците“.

Организаторите обещаха, че протестите в петък ще бъдат в мащаб, невиждан от години.

57 души, почти всички студенти, бяха убити, а още десетки бяха ранени, когато междуградски пътнически влак се сблъска челно с товарен локомотив в долината Темпе на 28 февруари 2023 г. Това беше най-тежкият железопътен инцидент в историята на Гърция.

„Това, което виждаме, е река от възмущение, която набъбва всяка минута. Гражданите се чувстват измамени. Те искат отговори, искат справедливост и искат да подкрепят семействата на жертвите. Всички вярват, че това ще бъде най-голямата демонстрация на силата на хората в тази страна от десетилетия", казва Петрос Константину, виден ляв активист, цитиран от The Guardian.

В навечерието на протестите Никос Андрулакис, лидерът на партията ПАСОК, основната гръцка опозиция, обвини правителството, че е „измамило“ гръцкия народ и „прави всичко възможно, за да прикрие политическите си отговорности“. Той каза, че ще внесе вот на недоверие към правителството следващата седмица, което ще увеличи натиска върху Мицотакис.

🔴 Athens, #Greece 🇬🇷 - A significant wave of solidarity is sweeping through #Syntagma Square as thousands gather for one of the largest demonstrations in decades. Trade Unions have declared a 24-hour national #strike to mark the 2nd anniversary of the tragic #Tempi train crash… pic.twitter.com/lrRtJ6iLoP — Greek City Times (@greekcitytimes) February 28, 2025

Протести се провеждат в 200 населени места в цялата страна. Общностите на диаспората, от Канада до Австралия, обявиха подобни демонстрации в знак на гнева, предизвикан от бедствието.

Всички международни и вътрешни полети бяха спрени в петък, тъй като ръководителите на полети се присъединиха към моряци, машинисти, лекари, адвокати и учители в 24-часова обща стачка, за да отдадат почит на жертвите на катастрофата. В цялата страна предприятията бяха затворени, а театрите отмениха представленията си.

В предградията на Атина групи от всички възрасти си проправяха път към центъра с плакати, на които пишеше: „Нямам кислород“, лозунг на протестите, отразяващ последните думи на жена в обаждане до службите за спешна помощ. Много ученици отидоха в клас облечени в черно, символ на траур.

🟡 BREAKING: Molotovs rain down on police as hundreds of thousands flooded Greece’s streets. Enraged protesters marking the second anniversary of the country’s deadliest rail disaster caused by institutional failure took to the streets in a general strike pic.twitter.com/Tgy1bworUE — red. (@redstreamnet) February 28, 2025

Откакто за първи път встъпи в длъжност през юли 2019 г. Мицотакис, бивш банкер, не се е сблъсквал с подобни вълнения. Общественият гняв относно отговора на катастрофата – не на последно място решението за бързо почистване на мястото и отстраняване на отломки, включващи жизненоважни доказателства и човешки останки – беше изострен от възприеманото и нарастващо усещане за прикриване на истината от страна на правителството.

В рамките на дни след катастрофата, в ход, който все още не е напълно обяснен, гръцките власти се втурнаха да засипят и циментират района.

Обвиненията за политическа намеса в разследването бяха утежнени от ледниковото темпо, с което справедливостта беше въздадена: процес все още не е проведен и нито един правителствен служител не е порицан или подведен под отговорност за трагедията.

Доклад от 178 страници, публикуван от независима разследваща комисия в четвъртък, установи, че докато повечето от жертвите са загинали в резултат на тежката катастрофа – първоначално приписана на това, че началникът на гарата погрешно е поставил двата влака на една и съща релса – цели седем души са били изгорени в последвалата огромна експлозия. Докладът цитира „възможното присъствие“ на „неизвестно гориво“ на местопроизшествието, открития, които ще засилят твърденията, вече изразени от следователи, наети от семействата на жертвите, че товарният влак е превозвал силно запалимо незаконно вещество.

Επεισόδια στην είσοδο του Ζαππείου αυτή τη στιγμή pic.twitter.com/uEbKAOIHGI — Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (@Kathimerini_gr) February 28, 2025

В доклада, поръчан от роднини, експерти се позовават на недеклариран товар от експлозивни химикали в товарния влак, твърдения, повторени от някои дипломати от ЕС.

Мицотакис досега е доказвал, че е сръчен в справянето с кризи, талант, който помогна за укрепването на чувството за политическа стабилност.

Но анализатори казаха пред Guardian, че в политическия климат, който става все по-непредсказуем и токсичен, страстите са толкова силни, че успокояването на обществените настроения се оказва трудно. Едно проучване, публикувано от MRB, разкри, че 81,1 % от респондентите не вярват, че правителството е направило достатъчно, за да хвърли светлина върху трагедията, което отразява нарастващото недоверие в публичните институции и съдебната система.

„Това е първият път от шест години, когато Мицотакис се сблъсква с такава огромна социална опозиция“, казва политическият коментатор Мария Караклиуми. „За първи път виждаме хора да се мобилизират по начин, по който не са го правили от години, и какво ще се случи след това е непредвидимо.“

Тя каза, че гневът от катастрофата е бил по-голям от загрижеността относно разходите за живот и лошия стандарт на обществените услуги.

