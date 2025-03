Как демократите се опълчиха на Тръмп в Конгреса? ВИДЕО

Американският президент Доналд Тръмп държа първата си реч пред Конгреса на САЩ след близо един месец на власт. И, разбира се, демократите се възползваха от възможността да протестират срещу крайните мерки, които правителството му взе. И все пак, те не носеха яйца, както беше обявено по-рано.

Всичко започна още преди държавният глава да се качи на трибуната. Конгресменът от Демократическата партия Мелани Стансбъри от Ню Мексико вдигна табела с надпис „това не е нормално“, докатоТръмп поздравяваше депутатите при влизането си в залата. Човек от другата страна на пътеката изглежда грабна знака от ръцете на Стансбъри, след като Тръмп мина покрай нея.

Десетки жени законодатели от демократичната партия пристигнаха в залата на Камарата на представителите, облечени в розово, за да изпратят послание за опозиция на републиканците и президента Тръмп. Представителят Тереза ​​Легер Фернандес (D-NM), която ръководи 96-членната група на жените на Демократическата партия, обясни пред списание Time, че розовото има за цел да „сигнализира нашия протест срещу политиките на Тръмп, които оказват негативно влияние върху жените и семействата“.

Не всички, които носеха розово обаче, бяха съгласни с фракцията на жените от Демократическата партия. Имаше няколко републиканци, които също бяха облечени розово, като представителят Мери Милър (R-Ill.)

Представителят на Ню Мексико цитира няколко проблема с администрацията на Тръмп, като твърди, че политиките на президента оказват негативно влияние върху жените, особено тези от работническата класа. Легер Фернандес каза, че жените носят тежестта на последните инициативи на Тръмп.

„Жените в моя район са ужасени и също така губят работата си с безразборните, непоследователни, хаотични, масови уволнения“, каза Легер Фернандес пред изданието. „Когато една жена загуби работата си, тя губи способността да се грижи за семейството си. Мисля, че е важно Тръмп, моите колеги републиканци и нацията да видят лицата и болката, която той причинява на Америка и на службите, от които зависим."

Демократите в розово, както и част от останалите им колеги, протестираха срещу Тръмп, вдигайки табели, на които пишеше „Мъск краде“ от едната страна – критикувайки най-богатия човек в света, който се превърна в един от най-близките съветници на Тръмп – и „лъжа“ от другата. Други табели гласяха „спасете Medicaid“ и „Защитете ветераните“.

Тръмп се обърна директно към демократите в залата:

Стигна се и до изгонването на демократ от залата. Ал Грийн от Тексас бе ескортиран извън залата, след като, изправяйки се по време на забележките на Тръмп, Грийн вдигна бастуна си във въздуха и започна да крещи.

Председателят на камарата Майк Джонсън отправи предупреждение към демократана няколко пъти: „Г-н Грийн, застанете на мястото си. Седнете на мястото си, сър."

По-късно, извън залата, Грийн заяви:

"Имаме президент, който посочи, че Русия не е агресор. Той изпраща съобщение, че наистина вярва, че е над закона. Мисля, че трябва да направим всичко възможно най-бързо, за да му попречим да се превърне в диктатор."

EXCLUSIVE: I recently spoke with Rep. Al Greene who was just escorted from Donald Trump's speech.

Here's what he told me:

“We have a president who has indicated that Russia is not an aggressor.

He is sending a… pic.twitter.com/fXw9QVNCx7