Изтеглят мемоарите на Джей Ди Ванс от пазара в Литва

Sofoklis, литовска издателска компания, потвърди, че ще спре да продава мемоарите на американския вицепрезидент Джей Ди Ванс “Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis“ след “решението на администрацията на президента на САЩ да спре помощта за Украйна“.

Забраната ще продължи “докато външната политика на САЩ спрямо Украйна остане непроменена“, каза издателят в публикация във Facebook. “Каним ви да подкрепите Украйна и да четете книги от украински автори, публикувани от Sofoklis и други издателства, и да дарите на Blue/Yellow“.

Мненията очаквано бяха разделени относно решението на издателя да извади книгата на Ванс от рафтовете.

“Вие сте невероятни. Благодаря ви от името на всички украинци“, написа един потребител, докато друг коментира: “Това означава ли, че издателският свят вече не подкрепя разнообразието от мнения? Сега книгите ще бъдат ли публикувани само ако съдържанието им е в съответствие с “правилната“ идеология?“

По-рано тази седмица президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди американското разузнаване да не се предоставя на Украйна. Решението му последва катастрофална среща в Белия дом с украинския президент Володимир Зеленски.

Поведението и коментарите на Ванс към съюзниците на САЩ се превърнаха в обект на критика в Европа. Той беше обвинен в тормоз по време на срещата в Овалния кабинет, където той поиска украинският лидер да каже “благодаря“ за помощта от САЩ. Политици от Обединеното кралство и Франция също нападнаха Ванс, защото каза, че страните не са “водили война от 30 или 40 години“, въпреки подкрепата им в американските конфликти.

Ванс публикува мемоарите си през 2016 г. Написана преди да стане политик, “Hillbilly Elegy“ разказва историята на родния му град в Охайо и подкрепя ценностите на Апалачите. Той също така показва как според него регионът на САЩ се е променил от гласуване на демократи към подкрепа на републиканската партия. Книгата има и адаптация на голям екран - филмът излезе на голям екран през 2020 г. от Рон Хауърд, с участието на Ейми Адамс и Глен Клоуз.

