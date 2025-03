Изпратиха "най-нелепия" двойник на Путин в Курск

Руският президент Владимир Путин облече военната униформа и посети Курска област за първи път от началото на операцията на украинските въоръжени сили в региона.

Както заяви Кремъл, Путин е провел среща на 12 март в един от командните пунктове на Курската група войски. Мястото на срещата не е уточнено.

Руските държавни агенции публикуваха видео, на което руският президент, облечен в камуфлаж, слуша доклад на началника на Генералния щаб на Руската федерация Валерий Герасимов. Кадри от срещата бяха показани и по телевизионния канал "Россия-24".

He also said "Foreign mercenaries are not covered by the Geneva Convention" (which means they are going to be eliminated on the appt) pic.twitter.com/EBJWkwMXUI

"Russia will treat Ukrainian soldiers captured in Kursk region as terrorists"

По време на срещата Герасимов съобщи, че руските войски са заели над хиляда квадратни километра в района на Курск. По-конкретно - през последните пет дни са били освободени 24 населени места в региона. Освен това руски войски са навлезли в Сумска област на определени участъци от границата.

Според него групировката на украинските въоръжени сили в района на Курск е "изолирана" и "се извършва нейното системно унищожаване". Началникът на Генералния щаб на Руската федерация също така заяви, че украинската армия вече е загубила повече от 67 хиляди военнослужещи в региона. Няма независимо потвърждение на тези данни.

В отговор Путин, както съобщават държавните агенции, "постави задачата да се победи врага в най-кратки срокове" и да освободи цялата територия на Курска област. Според него в бъдеще е необходимо да се мисли за създаване на зона за сигурност близо до държавната граница в района на Курск. Руският президент заяви, че всички украински войници, които са били пленени от Русия в района на Курск, трябва да бъдат третирани „като терористи“.

Тази размяна на реплики обаче привлече вниманието на наблюдателите, които отново отбелязоха - това истинският Путин ли е, или един от многото му двойници? Според Faridaily, видеото с Путин, което беше разпространено от журналисти от пула на Кремъл, е странно.

Скоро пресслужбата на Кремъл публикува редактирана версия на видеото в своя канал в Telegram.

Други коментираха пристигането на президента в Курск по следния начин:

А един от коментарите гласи: "Този се разпознава лесно, защото е забавен."

Russian President Putin came to visit the headquarters of the Kursk operation, dressed in military uniform. This does not seem like a signal that he is ready for a 'bad' peace.

Russia does not need a ceasefire, Ukraine needs a ceasefire. pic.twitter.com/aJ9jsiescX