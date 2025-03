Ако Украйна не се беше отказала от ядрените си оръжия?

Войната на Русия с Украйна ескалира в „ядрена криза“ с широкообхватни последици за ядреното възпиране, неразпространението, разоръжаването и бъдещето на мирната ядрена енергия, предупреди водещ ядрен експерт, казвайки пред Newsweek, че конфликтът, който вече е четвърта година, можеше да бъде предотвратен, ако Украйна запази своя ядрен арсенал от съветската епоха.

Кога Украйна се отказа от ядрените си оръжия?

Украйна наследи третия по големина ядрен арсенал в света след разпадането на Съветския съюз през 1991 г. Приблизително 30 000 ядрени оръжия бяха разпространени в Беларус, Казахстан, Русия и Украйна, като Украйна притежаваше близо 1900 стратегически ядрени бойни глави и хиляди тактически ядрени оръжия.

Три години по-късно обаче Киев избра денуклеаризация, като подписа меморандума от Будапеща и прехвърли оръжията на Русия. В замяна на Украйна бяха обещани гаранции за сигурност от Русия, САЩ и Обединеното кралство.

По това време решението на Украйна беше широко приветствано, тъй като помогна на страната да си осигури финансова помощ от Запада. Но тъй като Русия открито наруши Будапещенския меморандум – първо чрез анексиране на Крим от Украйна през 2014 г. и чрез започване на пълномащабно нахлуване в страната през 2022 г. – някои сега се съмняват дали Киев е изчислил погрешно възможната цена на разоръжаването.

През 1993 г. политологът Джон Миършаймър публикува коментар, озаглавен „Случаят за украинско ядрено възпиране“, като твърди, че ядрената Украйна е наложителна за поддържането на мира със съседа си Русия. Три десетилетия по-късно той стои на тази позиция.

„Ако Украйна беше запазила ядрените си оръжия, Русия нямаше да нахлуе през 2022 г.“, каза пред Newsweek Миършаймър, заслужен професор по Р. Уендъл Харисън в катедрата по политически науки в Чикагския университет . "Ядрените оръжия са най-доброто възпиращо средство."

Миършаймър каза, че е много вероятно Киев да е използвал ядрените си оръжия, за да се защити в случай на руска инвазия, която Украйна би разглеждала като „екзистенциална заплаха“.

Мариана Буджерин, старши научен сътрудник в Белферския център на Харвард и автор на Inheriting the Bomb: The Collapse of the USSR and the Nuclear Disarmament of Ukraine , описа настоящия конфликт като ескалиран от Русия в „ядрена криза“ чрез постоянните ядрени заплахи на президента Владимир Путин , сигнализиране и използване на сплашване.

Граничните сблъсъци и анексирането на Крим през 2014 г. все още можеха да се случат, каза Буджерин, „но този вид широкомащабна инвазия, при която на карта е заложено самото оцеляване на страната – това би било много по-трудно за постигане, дори за страна като Русия, която има измеримо по-голям ядрен арсенал от Украйна.“

Тя също така посочи, че Украйна с ядрено оръжие би принудила Запада да реагира по-силно и по-решително през 2014 г., за да предотврати възможна ескалация, когато Путин анексира черноморския полуостров Крим от Украйна.

„Реакцията на администрацията на Обама през 2014 г., която беше само няколко санкции и дори не подходящ шамар по китката за Русия, със сигурност щеше да бъде по-твърда и строга, ако Украйна имаше ядрени оръжия, водена от страховете от разпространение на ядрено оръжие“, обясни Буджерин.

Ядрените оръжия на Украйна са предназначени за съветска стратегическа употреба, което означава, че това, което Киев наследи, не е готово да бъде използвано като ядрено възпиращо средство.

„Това не беше нещо, което можеше просто да грабне и бързо да се обърне и да използва, за да възпира Русия“, обясни тя.

Украйна обаче имаше опции и имаше капацитета да превърне това наследство в пълноценно възпиращо средство, подходящо за нейна собствена стратегическа употреба, подобно на Пакистан, Северна Корея и Иран.

Но „този процес щеше да отнеме време и щеше да отнеме инвестиции – а времето и инвестициите в началото на 90-те години бяха двата вида ценни неща, които Украйна щеше да се бори да получи“, обясни Буджерин. „Украинското ръководство прецени разходите и ползите от инвестирането на време и ресурси, както и способността си да се противопостави на международната общност и да устои на негативните последици, които неизбежно биха последвали това.“

Миършаймър се съгласи, отбелязвайки, че в ретроспекция няма силен вътрешен консенсус в Украйна за запазване на ядрените оръжия. Новата независима държава също беше изправена пред колосален натиск от страна на САЩ и Русия да се откаже от ядрените оръжия, които беше наследила от Съветския съюз.

„И като се има предвид състоянието на украинската икономика по онова време, те не са имали голям избор освен да изоставят тези оръжия или да предадат тези оръжия обратно на Русия.

Може ли Украйна да преразвие ядрения си капацитет?

„Ако Украйна има пари да инвестира във въоръжение, това вероятно ще бъдат конвенционални оръжия и средства за конвенционално възпиране – по-голям обсег на действие (оръжия), които биха могли да държат под заплаха руските важни стратегически военни активи“, добави Буджерин.

Миършаймър също отхвърли идеята, добавяйки, че Русия ще вземе крайни мерки, за да предотврати това да се случи.

„С течение на времето стимулът на Русия да се увери, че Украйна няма ядрени оръжия само нарасна“, каза той. „Искате да запомните, че в началото на 90-те години Русия и Украйна не бяха смъртни врагове. Всъщност отношенията между двете страни бяха доста добри. Но днес никой не би оспорил, че това е така. Всъщност е точно обратното… и омразата и от двете страни е огромна. Няма начин руснаците да позволят на Украйна да се сдобие с ядрени оръжия“, добави той.

Докато се задават потенциални мирни преговори , украинският президент Володимир Зеленски призовава Запада да предостави на страната му гаранции за сигурност.

Досега тези искания бяха открито отхвърлени от Тръмп. Но държавният секретар на САЩ Марко Рубио предположи в интервю за Fox News на 26 февруари, че „това, от което Украйна наистина се нуждае, е възпиращ фактор…, който да струва скъпо на всеки да ги преследва отново в бъдеще“.

„И това може да се обсъжда и не е нужно да е само Америка. Искам да кажа, че европейците могат да бъдат включени в това“, каза Рубио.

Миършаймър нарисува мрачна картина за бъдещето на Украйна, твърдейки, че тя няма жизнеспособна стратегия за възпиране, която Русия да приеме.

„Това е основната причина Украйна да иска гаранция за сигурност от Запада“, каза той. „Той разбира, че не може да възпре Русия сам. Нуждае се от гаранция за сигурност от Запада и както Зеленски каза напълно ясно, това трябва да бъде гаранция за сигурност от Съединените щати.“

Администрацията на Тръмп даде да се разбере, че Украйна няма да получи гаранция за сигурност, каза Миършаймър, добавяйки, че Русия „няма да толерира това“, защото „западната гаранция за сигурност е де факто членство в НАТО “.

Путин настоя Украйна да се откаже от стремежите си да се присъедини към военния съюз НАТО.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.