Цяла кула за въздушен контрол се срути в Мианмар, уби всички на смяна ВИДЕО

Спасител в Мандалай предупреди, че броят на загиналите в Мианмар е "най-малко стотици".

"Щетите са огромни", каза спасителят пред BBC, добавяйки: "Броят на смъртните случаи също е доста голям. Това е всичко, което можем да кажем в момента, защото спасителните дейности продължават. Точният брой на жертвите все още не е известен, но е поне стотици.

Все още няма правителствен или официален коментар относно броя на жертвите в Мианмар.

Съобщава се, че редица правителствени сгради са се срутили в столицата на Мианмар Найпидо. Постоянният секретар на Министерството на труда и някои висши чуждестранни служители са били убити, според Yangon Times.

Унищожени са сгради, принадлежащи на Министерството на външните работи и Министерството на труда, съобщава вестникът.

"Много от загиналите са управници", каза военен източник. "Някои служители също бяха убити. Много бяха ранени."

Има съобщения, че сгради в пет града са се срутили, заедно с два моста, докато скоростен път е повреден.

Кула за контрол на въздушното движение на международното летище извън столицата на Мианмар също се е срутирла напълно, убивайки целия персонал на дежурство, съобщава Yangon Times.

Mandalay airport significantly damaged after 7.7 magnitude earthquake hits central Myanmar. The epicenter of the quake was registered by the United States Geological Survey (USGS) as 16 km north-northwest of Sagaing at 1:20 PM local time, at a depth of 10 km. It also said the… pic.twitter.com/58SLIuawYm — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) March 28, 2025

"Целият персонал, работещ там, загина“, потвърди военен източник пред мианмарския вестник.

Военната хунта на Мианмар потвърди, че нацията е изправена пред множество жертви и ранени.

"Много цивилни бяха убити и ранени от земетресението с магнитуд 7,7, което удари централен Мианмар", според държавните медии на Мианмар. „Няколко ранени са в болници в централните Сагаинг и Мандалай близо до епицентъра, както и в столицата Напийдо. Тези болници се нуждаят от кръв, „следователно кръводарителите се умоляват незабавно да се свържат със съответните болници за дарение.“

Стотици ранени хора в Найпидо са се втурнали към голяма болница, само за да открият, че спешното й отделение е силно повредено.

„Много ранени хора пристигат, не съм виждал нещо подобно преди“, каза лекар от болницата пред АФП. "Опитваме се да се справим със ситуацията. Толкова съм изтощен."

Някои жертви са стояли зашеметени с глави в ръцете си, а лицата и крайниците им са били покрити с кръв, съобщи информационната агенция. Служител по сигурността в болницата каза: „Стотици ранени хора пристигат... но сградата за спешна помощ тук също се срути.“

Твърди се, че има и срутено училище, под чиито отломки са близо 20 деца.

Земетресението с магнитуд 7,7 повреди части от комплекса на Кралския дворец Мандалай.

Зейнала е дупка в няколко части от стената около кралския дворец на последната бирманска монархия, според изображения, публикувани от държавната телевизия MRTV.

Дворецът, разположен в северен Мандалай, първоначално е бил построен между 1857 и 1859 г. като част от основаването на крал Миндон на новата кралска столица. Той остава едно от най-историческите места в страната и беше популярна туристическа атракция преди хунтата да завземе властта през 2021 г.

Бедствието вероятно е имало смазващо въздействие върху Баган, обект на световното наследство на ЮНЕСКО в Мианмар, известен като „град-храм“.

Изображения, споделени в социалните медии, показват много от будистките храмове, построени между 10-ти и 13-ти век, които тънат в развалини. Наводненията на мястото и твърденията за липса на адекватни ремонти отдавна предизвикват страхове относно съкровищата му.

Burmese #Myanmar priceless ancient heritage: Some pagadas in Bagan(world heritage), the famous Lay Htat Gyi Monastery & Mel-Nu Brick Monastery are gone. Follow up earthquakes are coming after 7.7 magnitude Sagaing earthquake. Mortality rate are higher. #earthquake pic.twitter.com/3gvNt1CQxg — PyaeSone Loon (@LimMn2) March 28, 2025

„Персоналът не е достатъчен и няма план за справяне с недостига“, каза един работник от Баган пред Радио Свободна Азия миналата година. "Баган е огромна област с множество храмове, но наличната работна сила е недостатъчна. Няма стратегия за разрешаване на проблема с персонала."

В Тайланд спасители се опитват да освободят 81 души, които все още са в капан сред развалините на срутена сграда в тайландската столица Банкок след силно земетресение, каза вицепремиер в петък, предава Ройтерс.

🚨43 workers trapped in rubble of building which collapsed due to earthquake in Myanmar Workers are crying for help 😥pic.twitter.com/HVDaU0cBK5 — Kreately.in (@KreatelyMedia) March 28, 2025

Министърът на отбраната на Тайланд Путам Уечачай каза пред репортери, че е потвърдено, че трима души са загинали.

23-годишният Райън Рупарелия, който е базиран в Банкок, но е родом от Уембли, северозападен Лондон, е бил в столичния търговски център MBK по време на труса.

The stunning oscillation of the skyscrapers at Park Origin Thonglor complex in Bangkok, during today's earthquake with its epicenter in Myanmar.pic.twitter.com/4GrjoqQokO — Massimo (@Rainmaker1973) March 28, 2025

"Изведнъж видях хора да изтичат от сградата. Помислих си: "Какво става? Има ли терористична атака?" Хората бяха искрено уплашени", каза той. "Тогава усетих, че сградата се движи малко и започнах да бягам, буквално всички се опитваха да се евакуират от тази сграда, така че опитът да слезеш по стълбите беше пълна лудост, имаше хора, които прескачаха един друг. Най-накрая излязох от сградата, все още не знаех какво се случва. Бях шокиран. Кракът ми трепереше от целия адреналин."

Рупарелия се срещна с приятелката си, която е припаднала по време на работа, и чака да влезе в жилищната си сграда, която според съобщенията е била повредена от водата, изливаща се от басейна на покрива.

Earthquake sum up 3pm (Mynamar/Thailand)

- 7.7 quake hit near Mandalay/Myanmar

- Hundreds of homes collapsed (various Myanmar cities)

- Strong shocks in Thailand + multiple building collapse in Bangkok

- USGS predicts thousands of people dead (Bangkok clips from social media:) pic.twitter.com/kJodTn6BIg — Florian Witulski (@vaitor) March 28, 2025

Кадри, разпространени онлайн, показват, че един от тези високи басейни, се е стоварил върху евакуиращите се от сграда хора.

⚠️Shaky consequences A deadly earthquake hit Myanmar & Bangkok — dozens dead, chaos everywhere. 📍 Rooftop pool water crashes onto people

📍 Man trapped under rubble

📍 Bridge collapsed into the Irrawaddy

📍 Authorities warn of powerful aftershocks Streets in panic. Cities in… pic.twitter.com/szCIB4Bt0H — NEXTA (@nexta_tv) March 28, 2025

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.