Папата се появи изненадващо в базиликата "Св. Петър" с... пончо ВИДЕО

Всички туристи и поклонници в базиликата „Свети Петър" в четвъртък се смаяха, когато се озоваха ненадейно пред един неочакван „посетител" – самият папа Франциск с инвалидната си количка, бутана от неговия личен асистент. Впечатли обаче не само неочакваното пристигане на Светия отец, а и начинът, по който беше облечен, пишат от "24 часа".

По подобие на който и да е възрастен човек, който се възстановява след тежко заболяване, Франциск беше облечен с фланелка, удобни черни панталони и пантофи с цип. Вниманието на всички обаче беше привлечено най-вече от пончото, което папата носеше по време на внезапната си визита в базиликата.

Посещението му бе с цел да провери лично състоянието на реставрационните дейности върху два паметника след кратката молитва пред гроба на Пий X - неговият предшественик, който се противопоставяше най-силно на модернизма. Мнозина се запитаха защо Светият отец, когото всички са свикнали да виждат в бяло, е избрал да се облече по този странен начин — с това ексцентрично пончо от алпака с хоризонтални кафяви ивици върху бежов фон.

Според в."Месаджеро" със сигурност пончото е подарък от някой от многото му приятели от Латинска Америка, които при посещенията си в Рим не пропускат да му донесат в резиденцията „Санта Марта" топли шалове от Андите, съдове за мате и дори кутии с любимите му сладкиши дулче де лече, които папата обожава. Вълната от алпака обикновено се използва по онези места за направата на дебели дрехи, способни да задържат телесната температура дори при ниски температури. Вчера обаче тя явно трябваше да предпази папата от течението, което можеше да се окаже опасно за здравето му. Според мнозина пончото сега може би ще получи нова, неочаквана реклама, благодарение на своя именит и неочакван притежател.

Много поклонници дори се шокираха от факта, че папата беше облечен толкова скромно. Никой все още не е свикнал да го вижда в базиликата без бялата папска одежда и шапчица. Във видеото, разпространено по-късно от един от туристите, той изглеждаше като обикновен възрастен човек, току-що излязъл на разходка, или като дядото от съседната къща.

Според „Месаджеро" във Ватикана се говорело, че папата настоял пред помощниците си да го заведат до базиликата само за няколко минути. Така бил отведен там облечен така, както е в апартамента си на втория етаж в „Санта Марта". Той не носи белите си одежди, когато е у дома, защото му пречат да се движи свободно. Бергольо все още е подложен на терапия, за да върне силата на мускулите и ставите си към предишното състояние.

В базиликата с папата бяха неговият медицински асистент Масимилиано Страпети и двамата жандарми, също станали постоянна част от обкръжението му още от началото на болничния му престой.

Papa Francesco ha fatto una visita a sorpresa nella Basilica di San Pietro in sedia a rotelle, mentre indossava le cannule nasali per l’ossigeno. È stata la prima volta in cui è apparso senza gli abiti papali.

Continuiamo a pregare per la sua guarigione!

