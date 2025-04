Необичаен гост: Котката Софи влезе в Белия дом ВИДЕО

Необичайно посещение на територията на Белия дом - котка се появи около строго обезопасената Северна морава в Белия дом. Сивата котка със зелени очи имаше медальон с името Софи. Служителите на Белия дом веднага са започнали да търсят собственика на животинчето, съобщава американските медии.

Софи дори за кратко се озова в известната зала за брифинги, където репортерите обикновено задават въпросите си на Каролин Лийвит, говорителят на американския президент Доналд Тръмп.

Репортер съобщи за наблюдението в X и обясни, че Софи е носила нашийник и вероятно също въздушен маркер - малко устройство за проследяване, което може да се използва за локализиране на предмети или домашни любимци чрез смартфон. Във видео се вижда как журналист държи животното в ръцете си и се шегува, че котката “може да има някакво подслушвателно устройство“.

В крайна сметка Софи се прибра при собственика си. Американският телевизионен оператор News Nation сподели, котката е част от “Програмата за котки със сини якички“, инициатива на организация за защита на животните във Вашингтон, която предлага на бездомните котки нова перспектива.

White House press returned a rat-hunting cat to its owner Friday after it escaped onto White House grounds. The cat, named Sophie, is part of the Blue Collar Cats program, which is designed to rehome outdoor or feral cats. More: https://t.co/TESdRwTEzW @KellieMeyerNews pic.twitter.com/AGBHLttBDW