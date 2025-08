Сблъсък между рейс и товарен влак в Ленинградска област, има загинал и ранени

Туристически автобус и товарен влак се сблъскаха помежду си в Ленинградска област на Русия, съобщи железопътната компания “Октябрьска железница“, цитирана от агенция ТАСС.

“Инцидентът не е причинил дерайлиране на влака. Според предварителните данни 12 пътници от автобуса са пострадали“, се казва в изявлението.

🚨BUS-TRAIN COLLISION IN 🇷🇺RUSSIA KILLS TWO, INJURES TEN

A bus collided with a freight train in Russia’s Leningrad region, killing two and injuring ten.

🔹Authorities say the bus driver entered a crossing in front of the oncoming train. Despite emergency braking, a crash was… pic.twitter.com/c8bzaq3bNd