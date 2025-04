Трансактивисти вандализираха статуя на лидерката на суфражетките в Лондон

Хиляди активисти, които се обявиха в защита на правата на транссексуалните, се събраха в събота в центъра на Лондон, дни след като Върховният съд постанови, че правното определение за жена се основава на биологичния пол.

Групи за защита на правата на транссексуалните, профсъюзи и обществени организации се събраха за това, което беше обявено за "извънредна демонстрация" на Парламентарния площад в Уестминстър. Активистите поискаха „освобождение на транс хората“ и „права за транс хората сега“, като някои развяваха знамена и държаха транспаранти.

