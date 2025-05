Уорън Бъфет се оттегля от Berkshire Hathaway

Решението на Бъфет да се оттегли от поста си завършва една забележителна 60-годишна кариера, в която той превърна Berkshire от фалирала текстилна компания в огромен конгломерат с предприятия в цялата икономика на САЩ, предава Ройтерс.

Бъфет поема Berkshire през 1965 г. и заедно със своя дългогодишен приятел и бизнес партньор Чарли Мънгър, който почина през ноември 2023 г., я превръща в американска история на успеха.

Със седалище в Омаха, Небраска, където Бъфет и Мънгър са израснали, днес Berkshire е конгломерат на стойност над 1 трилион долара с близо 200 предприятия, включително автомобилното застраховане Geico, железопътната компания BNSF, индустриални и химически компании, комунални услуги, сладолед Dairy Queen, бельо Fruit of the Loom и бонбони See's.

Бъфет става известен като „Оракула от Омаха“ както заради инвестиционния си успех, така и заради народната си мъдрост и скромния си начин на живот.

Докато акциите на Berkshire нарастват с 5 502 284% от 1965 г. до 2024 г., Бъфет никога не се мести от дома, за който плаща 31 500 долара през 1958 г.

Quite the image here. After *sixty* years as CEO, Buffett will step down. He says he won't sell one share. Greg Abel, his successor whom he surprised, stands and applauds with the crowd.

Leave it to Warren to spring this on us (and Greg) in the last ten minutes of the meeting. pic.twitter.com/VH9znvq6vB