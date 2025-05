Камала Харис и съпругът ѝ на разходка в Ню Йорк, придружени от 25 бодигарда

Камала Харис взе повече от две дузини бодигардове, включително финансирани от данъкоплатците агенти на Secret Service, за да вечеря със съпруга си Дъг Емхоф. Двойката посети един от най-ексклузивните барове в Ню Йорк. Провалилият се кандидат-президент на демократите беше забелязана да напуска горещата точка за знаменитости The Polo Bar на East 55th Street в неделя вечерта преди предполагаемото й появяване на Met Gala в понеделник, съобщава The New York Post.

Вътре двойката се смеси с елитните гости, много от които бяха резервирали масите си седмици предварително.

Снимките показват най-малко 25 бодигарда, включително агенти от тайните служби и служители на полицията в Ню Йорк, обграждащи двойката или чакащи отвън, където бяха разположени четири бронирани коли и три допълнителни SUV-а.

Като бивш вицепрезидент, Харис и нейното семейство имат право на федерално финансирана защита за около шест месеца след напускане на поста. The Polo Bar е известен като едно от най-трудните места за резервации в Голямата ябълка.

Местата в бара, собственост на Ralph Lauren, се запазват приблизително месец предварително, а дрескодът е строг. Тениски, спортно облекло, плажно облекло, качулки, шапки и скъсани дънки са забранени.

Сандвич с телешко месо струва 36 долара, докато най-скъпата бутилка вино, Biondi-Santi Brunello di Montalcino Riserva, струва умопомрачителните 14 500 долара.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.