Китай показа дрон, който "ще промени правилата на играта"

Новият китайски безпилотен самолет „кораб-майка“ е на път да излети, съобщи държавният телевизионен оператор на страната, който изтъква самолета като променящ правилата на играта в областта на безпилотните войни, пише Newsweek.

Наблюдатели обаче отбелязаха ключови уязвимости и заявиха, че „гигантът“, представен на водещото въздушно изложение на Китай през ноември, е „пропаганда“.

Китайската народноосвободителна армия продължава бързото си разрастване с цел да измести САЩ като водеща военна сила в Азиатско-тихоокеанския регион. Броят на военните ѝ кораби вече надвишава този на американските военноморски сили и тя разполага с все по-големи възможности за предотвратяване на достъп/отричане на зони, като например огромния си ракетен флот.

Китай също така инвестира значителни средства в безпилотни летателни апарати (БЛА) и технологии за рояци в стремежа си да постигне въздушно превъзходство в случай на война - например при нахлуване в претендирания от Пекин Тайван.

Създаден от държавната Корпорация за авиационна индустрия на Китай, безпилотният самолет Jiu Tian има размах на крилата 82 фута и работи с турбовентилатор, съобщи Китайската централна телевизия в предаване в събота.

Максималният му обсег е 4350 мили, таванът му е 15 километра, а скоростта му може да надвишава 435 мили в час.

