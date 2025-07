Ще има ли нова Статуя на свободата?

Във Франция беше открит стенопис, озаглавен “Мълчаливият протест на Статуята на свободата“ - изобразяващ Лейди Либърти, прикриваща лицето си с ръце, а факелът лежи на гърдите ѝ.

Предполага се, че творбата на холандската художничка Юдит де Льов и е била завършена за шест дни. Тя се намира на сграда в северния град Рубе и е била открита точно навреме за тазгодишните чествания на 4 юли.

Датата съвсем не е съвпадение - произведението на изкуството е замислено да илюстрира срама, който мнозина изпитват по отношение на имиграционната политика на администрацията на Тръмп и задържанията на американски граждани от ICE.

Мястото във Франция също не е случайно - авторът на творбата заяви, че е избрала град Рубе заради “голямото мигрантско население”.

A new mural in France depicting Lady Liberty covering her face in shame was unveiled the day before America's Independence Day. pic.twitter.com/uX35psCw8J

“Ценностите, които статуята някога е символизирала – свобода, надежда, правото да бъдеш себе си – са загубени за мнозина“, на мнение е художничката.

Статуята на свободата, първоначално наречена La Liberté éclairant le monde (Свобода, просветляваща света), е замислена от френския политик Едуар дьо Лабуле и проектирана от френския художник Огюст Бартолди (1834 – 1904). Тя се смята за символ на свободата, справедливостта и демокрацията и е официално предадена на американския министър в Париж на 4 юли 1880 г. Официалното ѝ откриване е в пристанището на Ню Йорк на 28 октомври 1886 г., за да отбележи стогодишнината от Декларацията за независимост на САЩ.

След откриването си, новата творба стана “вирусна” и е видяна от над 18 милиона души в социалната мрежа X, а също така е била отразена и от няколко американски новинарски издания, включително USA Today и CBS.

Не отне много време на потребителите на социалните мрежи да изразят гледната си точка.

“Това ме отвращава. Ако някоя държава трябва да ни целува задника, това е Франция. Чичо ми Рой се бори и умря и е погребан там за тяхната свобода”, заяви в Х представителят Тим Бърчет.

Друг про-Тръмп потребител нарече произведението на изкуството “отвратително“, а друг остро разкритикува стенописа, определяйки го като “очевидно неуважение към Америка“.

“В случай, че се чудите какво мисли светът за нас“, написа още един потребител, докато друг заяви: “Това е невероятна картина на това как се чувстват повечето американци сега. Засрамени.“

“Те трябва да дойдат да си вземат истинската обратно, вече не я заслужаваме“, написа друг потребител.

През март левоцентристкият член на Европейския парламент изложи убедителен аргумент за връщането на статуята във Франция, заявявайки, че САЩ вече не представляват ценностите, които са накарали Франция да предложи статуята на първо място.

“Ще кажем на американците, които са избрали да застанат на страната на тираните, на американците, които уволниха изследователи, защото са поискали научна свобода: “Върнете ни Статуята на свободата“, каза Глюксман, добавяйки: “Дадохме ви я като подарък, но очевидно вие я презирате. Така че ще бъде добре тук, у дома.“

Коментарите на Глюксман бяха подхванати от прессекретаря на Белия дом Каролин Ливит, която отвърна на удара, като заяви, че Доналд Тръмп “категорично няма“ да върне статуята, дарена от Франция на САЩ преди близо 140 години.

“Моят съвет към този неназован нископоставен френски политик би бил да му напомни, че само заради Съединените американски щати французите не говорят немски в момента“, каза тогава Ливит. “Така че те трябва да бъдат много благодарни на нашата велика страна.“

Е, Лейди Либърти може и да не се завърне във Франция скоро, но това не е спряло група френски скулптори да вземат нещата в свои ръце...

Atelier Missor, която се описва като последната леярна във Франция, обяви, че е готова да издигне нова Статуя на свободата... По-голяма, по-мъжествена и от титан - “за да издържи милиони години“.

Инициативата бързо беше одобрена от собственикът на Х Илон Мъск, който не подмина поста и заяви, че новата “Статуя на Свободата” би изглеждала страхотно.

To our fellow Americans : we are the last sculpture foundry in France and we have a message for you.

Keep the Statue of Liberty; it’s rightfully yours. But get ready for another one.

A New Statue of Liberty, much bigger, made out of titanium to withstand millions of years.

We,… pic.twitter.com/GrRSUw4ACg