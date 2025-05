Украински носители на дронове нанесоха първи автономни удари с голям обсег

Украинският стартъп Strategy Force Solutions твърди, че техните дронове-майки са извършили първите автономни мисии с атакуващи дронове в изпитания срещу руски цели, пише за Forbes журналистът Дейвид Акс.

„Мисия за 10 000 долара замества това, което преди изискваше ракетни системи за 3-5 милиона долара“, каза ми техническият директор Андрий.

Подходът на StratForce включва многократно използваем кораб-майка GOGOL-M, доставящ два FPV-тип атакуващи дрона, които могат да поразяват прецизни цели на разстояние до 300 километра. Този подход използва способността на малките дронове да оказват голямо влияние върху уязвими цели, като паркирани самолети, обекти на противовъздушната отбрана или инфраструктура.

Андрий казва, че все още не могат да публикуват изображения от атаките, които не могат да бъдат потвърдени. Работата обаче е праволинейно продължение на вече видени украински дронове-майки и FPV с автоматизирано насочване, активирано от изкуствен интелект. Всъщност, това може да се разглежда като оперативна версия на автономната система за атака на далечни разстояния , която DIU на Пентагона в момента се надпреварва да изгради, или на CGI рояка-майка, наскоро показана от Китай.

Андрий казва, че основната идея му хрумнала преди много години. Когато бил момче, семейството му шофирало покрай железопътна линия, когато видели жена в неформално облекло да върви по линията, на километри от всяко населено място. Бащата на Андрий обяснил, че жената проверявала релсите за признаци на проблеми, които биха могли да причинят дерайлиране. Първата мисъл на младия Андрий била тази досадна работа да се върши от робот.

Години по-късно Андрий доразвива тази идея с дронове за автоматизирана инспекция на инфраструктурата. Умен дрон лети по електропроводи или нефтопроводи и там, където види евентуален проблем, се спуска по-ниско и прави подробни изображения. При завръщането си дронът качва данни за евентуални проблеми с точните им местоположения, така че екипът по поддръжката решава дали е необходимо да изпрати инженер, който да предприеме действия.

Работата на Андрий по инспекция на инфраструктурата беше прекъсната от пълномащабното нахлуване на Русия през 2022 г. Той насочи проекта си за дронове с изкуствен интелект към защитата на Украйна.

ЛИДАР, по същество лазерен радар, изгражда 3D карта на околността и работи при всякакви условия на осветление и метеорологични условия. Другата основна характеристика на SmartPilot е изкуственият интелект, който комбинира входните данни от множество сензори.

Тази картина на света позволява на изкуствения интелект да взема решения, да планира траектория на полета и да изпълнява мисията точно като човешки пилот.

Андрий казва, че SmartPilot може да изпълнява мисии автономно, като се ориентира до определено място и атакува цели там.

Дронове тип FPV. Всеки от тях има своя собствена олекотена версия на SmartPilot. Корабът-майка се завръща, оставяйки на FPV дроновете да намират, идентифицират и извършват атаки срещу предварително определени цели, като например авиобази, ракетни площадки или противовъздушна отбрана.

