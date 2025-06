Украйна: Ударихме руски самолети за 7 милиарда долара ВИДЕО

Службата за сигурност на Украйна (СБУ) съобщи, че е ударила руски военни самолети на обща стойност 7 милиарда долара при вълна от нападения с дронове срещу руски авиобази на хиляди километри от фронтовата линия, предаде Франс прес.

"Седем милиарда долара: на толкова възлиза стойността по наши оценки на вражеската стратегическа авиация, ударена днес при специална операция на СБУ", посочи Службата в публикация в социалните мрежи.

В Телеграм съобщението се допълва, че при атаката са унищожени 34% от самолетите, способни да носят стратегически крилати ракети.

Изнесените данни не могат да бъдат проверени чрез независим източник.

Украйна не е предупредила предварително САЩ за атаките срещу руските военновъздушни бази, съобщи официален представител на украинските власти пред Ройтерс.

Според украинската контраразузнавателна служба, която пое отговорност за атаките, са поразени общо 41 руски военни самолета. Руското Министерство на отбраната съобщи, че летателна техника в бази в два региона се е подпалила, но допълни, че пламъците са били бързо потушени.

⚡️Exclusive footage reveals the SBU’s precise FPV drone strikes on Russian strategic bombers, launched from specially prepared containers and trucks near air bases. pic.twitter.com/p2H7xcvxQK