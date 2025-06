Мистериозното руско "Радио на Страшния съд" отново предаде сигнали ВИДЕО

На 4 юни 2025 г. енигматичният късовълнов радиосигнал, известен като UVB-76, или „Зумерът“, отново привлече световното внимание, след като предаде две неясни кодови думи: „азотобак“ и „ошолин“ чрез обичайната си честота 4625 kHz. Излъчването съвпадна с телефонен разговор между бившия президент на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин относно потенциални ответни действия от страна на Русия срещу Украйна, което предизвика вълна от спекулации около намерението на станцията.

Това не беше изолиран случай. Същата честота беше активна по време на друг важен разговор с Белия дом на 19 май, което предполага модел, който много ентусиасти на късите вълни и почитатели на конспирациите бързо свързаха с изострените международни събития.

По радиото също така са били изреждани имена, а след това е кодове, като първият е бил “NZhTI 72533 CHUPEP 5274 3107”, а вторият - NZhTI 97954 ARAPOBLITS 3449 5582

The "Doomsday" radio station UVB-76, silent for days, came back alive today.

First message at 16:00: a single coded word "Ibobaza." Second at 17:32:,Third at 22:06

media say UVB-76 is linked to the Soviet automatic nuclear retaliation system "Perimeter" (aka "Dead Hand")