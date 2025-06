Пентагоновият пицаметър: Сигнализират ли доставките на пица в Пентагона геополитическа гибел?

Може ли поръчките на пица в близост до Пентагона да предвещават геополитическа гибел?

Това е ядрото на упоритата теория за пицата в Пентагона – или „Пентагоновия пицаметър“. Тръгнала от уебсайта The Takeout, тази пресилена, но примамлива теза се завръща, след като стана популярна миналата година.

Ако екипите в Пентагона или Министерството на отбраната са особено заети, те не могат да станат от бюрата си. Следователно, това трябва да означава, че се случват сериозни неща. Независимо от това, екипите се нуждаят от енергия, така че в крайна сметка ще поръчат храна. А какво може да пристигне по-бързо от пицата?

Всичко това датира от Студената война.

По това време съветските разузнавателни служби са следили прекомерните доставки на пица от куриери, за да преценят бдителността за потенциални кризи.

След това, на 1 август 1990 г., Франк Мийкс, утвърден франчайзополучател на Domino's във Вашингтон, забелязва внезапен скок в доставките до сградите на ЦРУ... всичко това в навечерието на инвазията на Ирак в Кувейт, която дава началото на войната в Персийския залив.

Това, което той е смятал за съвпадение по онова време, се е превърнало в закономерност през годините.

Мийкс казва пред Los Angeles Times, че подобен скок в доставките на пица се е случил през декември 1998 г. по време на изслушванията за импийчмънт на бившия президент Бил Клинтън.

В ерата на социалните медии, теорията е накарала онлайн детективи да сканират района около Пентагона за пикове в поръчките за пица. Това наблюдение показва, че на 13-ти април 2024 г. е имало необичайно много поръчки на пица не само от Пентагона, но и от Белия дом и Министерството на отбраната.

Тази дата бележи изстрелването на дронове от Иран на израелска територия.

Теорията бързо се превърна в мем, като потребители на X публикуваха скрийншотове от Google Maps, показващи активност в реално време в пицариите - особено в Papa John's във Вашингтон.

В X акаунтът @PenPizzaReport си е поставил трудната задача да наблюдава активността на пицарии близо до Пентагона в реално време. Тази седмица, на 1 юни 2025 г., акаунтът публикува:

With less than an hour to close, the Domino's nearest the Pentagon is experiencing abnormally high traffic. pic.twitter.com/RZ5r5EJc1V