Грета Тунберг и екипажът ѝ замърсиха Средиземно море с телефони и лаптопи, крият ли нещо? ВИДЕО

В понеделник сутринта пътуването на Грета Тунберг и нейните приятели активисти на борда на „Мадлийн“ приключи внезапно. Израелската армия спря платноходката на път за брега на Газа и я отклони. В понеделник вечерта лодката и екипажът ѝ достигнаха пристанището на Ашдод в Израел, а днес вече са на борда на самолети към домовете си.

„Пътниците на „селфи яхтата“ пристигнаха на летище Бен Гурион в Тел Авив, за да напуснат Израел и да се върнат в родните си страни“, написа израелското външно министерство в X рано сутринта във вторник.

По-рано министърът на отбраната Израел Кац заяви, че е наредил на военните да покажат на екипажа на Тунберг видеоклип, документиращ зверствата, извършени от терористи на Хамас на 7 октомври 2023 г. По-късно Кац каза, че активистите са отказали да гледат кадрите.

Видео, заснето от екипажа, показва как членовете на екипажа на Грета трескаво хвърлят мобилните си телефони и лаптопи в Средиземно море – малко преди израелските войници да се качат на борда.

Greta Thunberg built her entire image on saving the planet — yet her team was caught throwing phones or devices into the sea.

Why would an environmental activist rather pollute the ocean than let these be found? What’s on those devices that’s so important to hide? pic.twitter.com/PSgmPLUgId