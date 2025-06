Поне пет жертви на масова стрелба в училище в Австрия ВИДЕО

Най-малко петима души са убити при стрелба в училище в австрийския град Грац, съобщават от The Independent.

Австрийската полиция потвърди, че в града е в ход мащабна операция. Тя е започнала в 10:00 часа, след като в училището са били чути изстрели.

BREAKING: 🇦🇹‼️ At least 9 people are dead after a shooting rampage at a school in Graz, Austria.

Eyewitnesses said they heard between 30 and 40 shots.

The suspected shooter is believed to have locked himself in the toilet and then killed himself.