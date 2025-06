Освирквания и протест на драг кралици посрещнаха Тръмп в Центъра "Кенеди" ВИДЕО

Със смесени реакции публиката на Центъра "Кенеди", отишла да гледа постановката "Клетниците", посрещна президента на САЩ Доналд Тръмп и първата дама Мелания.

Че ще е една дълга нощ стана ясно още на червения килим, където Тръмп беше попитан какво мисли за информацията, че някои от актьорите, участващи в постановката, са решили да го бойкотират. Президентът светкавично заяви:

Reporter: "It's been reported that some actors may be boycotting tonight."

Докато той говореше пред репортерите, вътре в залата, под аплодисментите на вече пристигналите зрители, няколко драг кралици заемаха местата си, също в знак на протест срещу Тръмп. През февруари той разпусна целия борд на Центъра и се самоназначи за председател на "Кенеди". Президентът лично подбра новите членове на собствения си борд, заявявайки, че предишното ръководство е разрешавало драг шоута, които са били „специално насочени към нашата младеж“. Още тогава той се закани, че ще свали представленията с драг кралици от репертоара на театъра. По това време Тръмп назначи Ричард Гренел, член на администрацията си, за президент и временен директор на Центъра.

You know damn well these gorgeous drag queens are trolling Trump at the Kennedy Center!!

Когато влязоха в залата президентът Тръмп и първата дама Мелания Тръмп получиха повече освирквания, отколкото аплодисменти. Опитвайки се да заглушат недоволната тълпа,поддръжниците на президента в залата, които пък го аплодираха, започнаха да крещят: "САЩ, САЩ, САЩ".

For the "Les Misarables" performance at the Kennedy Center, Trump packed the auditorium with sycophants of his fascist authoritarian regime and he still couldn't drown out the boos from disgusted and revulsed members of the audience. 😂🤣😂🤣😂🤣👇 pic.twitter.com/Y7UdVMfXeg