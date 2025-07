Битката на Кенеди срещу оцветителите за храна се сблъсква с пречка

По-малко от три месеца след като обяви война на синтетичните оцветители за храни, министърът на здравеопазването Робърт Ф. Кенеди-младши вече си осигури сътрудничеството с производителите на някои от най-колоритните кулинарни продукти в Америка. Ако те изпълнят обещанията си, желеобразните закуски Jell-O, напитките Kool-Aid и зърнените закуски Lucky Charms, наред с множество други храни, ще бъдат премахнати от синтетичните оцветители до края на 2027 г., пише NYT.

Но индустрията за бонбони и най-цветното ѝ шоколадово лакомство, M&M's, са голяма пречка между г-н Кенеди и способността му да претендира за пълна победа.

Освен зърнените закуски Froot Loops, може би никоя друга храна не носи толкова символика, колкото M&M's за Кенеди и движението, което той нарича „Да направим Америка отново здрава“. След като пое юздите на Министерството на здравеопазването и социалните услуги, той направи синтетичните оцветители първата цел в плана си да избави нацията от ултрапреработените храни.

Когато Кенеди обяви през април, че е постигнал „разбирателство“ с производителите на храни за премахване на оцветителите на петролна основа до края на 2026 г., позовавайки се на изследвания, показващи, че те са свързани с поведенчески проблеми при децата, критиците се подиграха на доброволния му подход. И все пак кампанията му за натиск от страна на връстниците изглежда е дала някои резултати. Миналият месец Nestle и ConAgra се присъединиха към Kraft Heinz, General Mills и PepsiCo, подписвайки плана на министъра.

Производителите на бонбони, които разчитат на изкуствени оцветители за ярките лакомства, които предлагат на децата, все още се въздържат.

Според проучване, публикувано в края на юни в Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, до 19% от преработените храни съдържат синтетични оцветители, а сладкарските компании са имали най-много продукти, които ги съдържат.

В изява на Капитолийския хълм през май, Кенеди обяви хранителната индустрия за „много, много възприемчива“. Неговият говорител, Андрю Никсън, заяви, че както министърът, така и Администрацията по храните и лекарствата призовават „други производители на храни, включително индустрията за бонбони, да последват примера, като поставят общественото здраве на първо място пред печалбата на индустрията“.

Mars, частната компания, която произвежда M&M's и Skittles, наскоро премахна титановия диоксид, избелващ агент, от Skittles. В изявление компанията заяви, че продуктите ѝ са „безопасни за консумация и отговарят на високите стандарти и приложимите разпоредби, определени от органите за безопасност на храните по целия свят“. Говорител на Националната асоциация на сладкарите, търговска група, сигнализира, че производителите на бонбони няма да променят формулата си без федерални разпоредби, които ги задължават да го направят.

„Следваме и ще продължим да следваме регулаторните насоки на властите в тази област“, ​​заяви говорителят Кристофър Гиндълспергер. Той добави, че компаниите се нуждаят от време, за да намерят алтернативи на синтетичните оцветители и че няма достатъчно естествени оцветители, за да задоволят търсенето, което може да повиши цените.

Ако Кенеди не може да принуди компаниите да променят формулите на продуктите си, щатите биха могли да свършат работата вместо него. От 2027 г. Тексас ще изисква предупредителни етикети върху храни или напитки, съдържащи определени добавки, включително оцветители, използвани в M&M's. През 2028 г. Западна Вирджиния ще започне да забранява храни, съдържащи повечето изкуствени оцветители за храна и два консерванта, поради потенциални рискове за здравето.

Mars обаче има известна подкрепа в Конгреса. Когато Кенеди свидетелства пред подкомисията по бюджетни кредити на Камарата на представителите през май, представителят Чък Флайшман, републиканец от Тенеси, чийто район включва голяма фабрика на M&M's, отбеляза, че багрилата са одобрени от FDA и са „считани за безопасни в продължение на много години“.

Има и други изключения от способността на г-н Кенеди да убеждава. WK Kellogg, производителят на другата голяма цел на г-н Кенеди, Froot Loops , е подобно съпротивляващ се. Докато Kellogg се е ангажирал да промени формулата на своите зърнени закуски, които се продават в училищата, по-голямата част от зърнените им закуски се продават по рафтовете на хранителните магазини.

Компанията заяви, че е провела разговори с Кенеди и неговия екип, за да „колективно намерят решения, които отговарят на променящите се нужди и желания на потребителите“ за тези продукти.

Mars вече опита и се отказа от план за премахване на синтетичните оцветители за храна. През 2016 г. компанията обяви „амбицията си да премахне всички изкуствени оцветители от портфолиото си от храни за хора в световен мащаб“, заявявайки, че ходът „се основава на нашето убеждение по онова време, че критична маса от нашата потребителска база търси по-естествени съставки и би приветствала тази промяна“.

По-късно Mars заяви, че екип в семейната компания е открил, че макар потребителите да искат изкуствените оцветители да бъдат премахнати от храните, които консумират като част от храненията си, има разделение в нагласите им относно бонбоните. Европейските потребители искат оцветителите да бъдат премахнати, докато американските потребители предпочитат изкуствено оцветените лакомства. Следователно, закуските на Mars, продавани в Съединените щати, остават непроменени.

Марион Нестле, диетолог и почетен професор в Нюйоркския университет, заяви, че изследванията показват, че потребителите смятат, че ярките цветове добавят вкус. Производителите на зърнени закуски Kellogg и General Mills обещаха през 2015 г. да се отърват от оцветителите, но се отдръпнаха от обещанията си с изключение на някои зърнени закуски с вкус на шоколад, чиито цветове, според нея, не са толкова забележими, колкото тези в ярко оцветените.

Кенеди едва ли е първият човек, който се е захванал с изкуствени оцветители. През 2008 г. Центърът за наука в обществен интерес, застъпническа група във Вашингтон, подаде петиция до FDA за забрана на всички изкуствени оцветители. През 2011 г. консултативен комитет на FDA проучи връзката между оцветителите и разстройството с дефицит на вниманието и хиперактивност (ADHD), като заключи, че няма връзка.

Десет години по-късно, през 2021 г., Калифорнийската служба за оценка на опасностите за околната среда и здравето публикува преглед на медицинската литература, който стига до противоположното заключение. В него се установява, че синтетичните багрила „могат да причинят или да изострят невроповеденчески проблеми при някои деца“.

През 2022 г. Центърът за наука в обществен интерес поиска от FDA да забрани червеното багрило № 3, което беше обявено за канцероген за животни през 1990 г. Калифорния прие закон, с който направи това през 2023 г. През януари, дни преди президентът Тръмп да встъпи в длъжност за втори път, FDA отмени разрешението за багрилото , заявявайки, че то трябва да бъде премахнато от храните до януари 2027 г.

Малко след като Кенеди положи клетва, той се срещна с производители на храни – но не и с производители на бонбони – и им каза, че иска да премахнат оцветителите. Когато секретарят направи обявлението си през април, д-р Марти Макари, комисар на FDA, заяви, че спазването на изискванията ще бъде доброволно, поне в началото.

По това време FDA обяви , че започва процес за отмяна на одобрението на две синтетични багрила, Citrus Red No. 2 и Orange B, „в рамките на следващите месеци“ и ще работи с индустрията за премахване на шест останали багрила от хранителните доставки до края на следващата година. Агенцията също така предприе бързи действия за одобряване на три естествени багрила.

С този подход Кенеди може да избегне реални промени във федералните разпоредби, процес, който би отнел години и вероятно би завършил в съда. В този случай FDA играе със слаба ръка, защото отдавна е разрешила използването на синтетични оцветители в храни и напитки.

