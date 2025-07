Макрон: Франция ще признае палестинската държава

Франция официално ще признае палестинската държава през септември, заяви президентът Еманюел Макрон, което ще я направи първата страна от Г-7, която ще направи това, пише Би Би Си.

В публикация в социалната мрежа X, Макрон заяви, че официалното обявяване ще бъде направено на сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Палестинските власти приветстваха решението на Макрон, докато израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че ходът „възнаграждава терора“ след нападението на Хамас в Израел на 7 октомври 2023 г.

САЩ „категорично отхвърлят“ съобщението на Макрон, заяви държавният секретар Марко Рубио, наричайки решението „безразсъдно“.

Г-7 е група от големи индустриализирани държави, която освен Франция включва САЩ, Великобритания, Италия, Германия, Канада и Япония.

В отговор на съобщението на Макрон, заместникът на Абас Хюсеин ал-Шейх заяви:

Междувременно израелският премиер Бенямин Нетаняху написа в X:

We strongly condemn President Macron’s decision to recognize a Palestinian state next to Tel Aviv in the wake of the October 7 massacre. Such a move rewards terror and risks creating another Iranian proxy, just as Gaza became.

A Palestinian state in these conditions would be a…