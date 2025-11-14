Законни ли са смъртоносните удари на САЩ в Южна Америка заради наркотрафикa?

Американските удари срещу кораби, заподозрени в наркотрафик в източната част на Тихия океан и Карибско море, убиха десетки хора, които администрацията на президента Доналд Тръмп нарича терористи, превозващи наркотици, отговорни за смъртта от свръхдоза на хиляди хора в Съединените щати.

Администрацията на Тръмп съобщи, че разполага с „всички необходими разрешения“ за ударите, но се сблъсква с нарастващ скептицизъм от страна на съюзниците си по отношение на военните операции на САЩ в Карибско море.

Американските въоръжени сили извършиха най-малко 19 удара срещу кораби, заподозрени в превоз на наркотици в Карибско море и край тихоокеанското крайбрежие на Латинска Америка, при което бяха убити най-малко 76 души.

Ударите се отличават драстично от традиционния подход, при който американската брегова охрана прехващат морските пратки с наркотици и предава трафикантите на правосъдието. Според администрацията на Тръмп досегашните действия са били провал. Правителството определи трафикантските групи като терористични организации и твърди, че бандата „Трен де Арагуа“ се контролира от венецуелския президент Николас Мадуро, което Венецуела отрича.

Правозащитни организации, включително „Амнести Интернешънъл“, осъдиха ударите като незаконни, извънсъдебни убийства на цивилни граждани. Семействата на предполагаемите жертви отричат, че техните близки са имали връзка с трафика на наркотици.

Конституцията на САЩ дава на Конгреса правомощието за обявяване на война. Администрацията обаче казва, че Тръмп използва конституционната си роля на главнокомандващ на въоръжените сили и правомощията си за водене на външни отношения при нанасянето на ударите.

Според правни експерти в миналото президентите, представляващи и двете партии, са аргументирали използването на военната сила в ограничени действия в чужбина с това, че трябва да бъде защитен американския национален интерес и техните действия не са били ограничавани от Конгреса и не са прераствали във война.

Администрацията на Тръмп в уведомление до Конгреса, което се изисква съгласно Закона за военните правомощия, заяви, че въоръжените сили са ангажирани в „немеждународен въоръжен конфликт“. Военнослужещите имат право да използват сила при самоотбрана срещу членовете на бандите, заяви още правителството в уведомлението, като нарича тези хора и банди „незаконни бойци“ и „недържавни въоръжени групи“, защото са отговорни за смъртта на хиляди хора в Съединените щати.

В правно обосновка, предоставено от министерството на правосъдието, ясно се посочва, че въоръжените сили на САЩ, участващи в удари срещу кораби, заподозрени в трафик на наркотици, са защитени от съдебен процес.

Според някои правни експерти ударите може да нарушават международното право, както и американските закони срещу убийствата и забраната на преднамерените убийства.

Международното право позволява употребата на сила при самоотбрана, когато се отнася за въоръжено нападение или за непосредствено предстоящо въоръжено нападение.

Администрацията на Тръмп заяви пред Конгреса, че действията на картелите представляват въоръжена атака срещу Съединените щати, като се позова на нарастващия поток от незаконни наркотици, паравоенните способности на групите и значителните загуби на човешки животи в страните, които се борят с бандите. Юридически експерти заявиха, че тази обосновка не отговаря на това, което е било прието от американските администрации, както и на международното право.

Обявяването на картелите за терористични организации не оправдава ударите, заявиха експерти. Те добавиха, че бандите, които печелят от търсенето на пазари на наркотици, не отговарят на традиционното определение в международното право за недържавни въоръжени групи, каквато е например „Ал Каида“ и чиято практика е да извършват продължителни атаки по политически и идеологически причини.

Международното право изисква американските въоръжени сили да правят разграничение между легитимни цели и цивилни лица. Критиците на ударите в Южна Америка твърдят, че администрацията не е предоставила такива доказателства, въпреки че е заявила, че е спазила правото на действие при въоръжените конфликти.

Съюзниците на САЩ многократно са поставяли под въпрос законността на ударите.

Франция е загрижена за военните операции на САЩ в Карибския басейн, защото те нарушават международното право, заяви във вторник външният министър Жан-Ноел Баро.

Във вторник Си Ен Ен съобщи, че Обединеното кралство вече не споделя разузнавателна информация със САЩ за кораби, заподозрени в трафик на наркотици в Карибския басейн, защото смята, че ударите са незаконни.

Колумбийският президент Густаво Петро нареди във вторник на силите за сигурност на страната си да преустановят споделянето на разузнавателна информация с американските разузнавателни агенции, докато САЩ не спрат да атакуват кораби в Карибския басейн.

Членове на Конгреса на САЩ от двете партии критикуваха ударите. Законодателите могат да наложат ограничения върху използването на военна сила от президента Доналд Тръмп. Миналия месец сенатори от Демократическата партия поискаха от министерството на правосъдието да предостави правни меморандуми, които да обосновават ударите.

През последните десетилетия законодателите като цяло отстъпват правомощията си на президента в областта на водене на война, а републиканците, които контролират и двете камари на Конгреса, не желаят да се противопоставят на американския президент. Тръмп има огромно влияние върху републиканските избиратели, като от тях 87% одобряват работата му.

Съдебните обжалвания на ударите ще се сблъскат с големи препятствия, тъй като американските съдилища често се съобразяват с президента по въпроси, свързани с външните отношения и сигурността.

Възможно е администрацията на Тръмп да e премахнала една възможна правна пречка, когато върна двама оцелели от удара в родните им страни - Колумбия и Еквадор. Правни експерти заявиха, че освобождаването на предполагаемите членове на картела елиминира възможността за съдебен спор относно тяхното задържане и потенциално елиминира и по-широка правна битка относно легитимността на ударите.

Семействата на убитите хора биха могли да заведат гражданско дело за обезщетение срещу администрацията в Съединените щати, но това би изисквало години на потенциално скъп съдебен процес.

Атаките също могат да бъдат оспорени в международен трибунал, подход, който е довел до това някои страни да признаят минали злоупотреби с власт. Такива трибунали, които по принцип нямат правомощия за принудително изпълнение на постановените от тях решения, не могат да попречат на администрацията да извършва ударите, заявиха експерти./Том Халс и Джан Уолф от Ройтерс/БТА