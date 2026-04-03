Вижте първите снимки на Земята от мисията "Артемис"

НАСА публикува първите снимки, заснети от екипажа на историческата мисия "Артемис II" от капсулата "Орион", която превозва астронавти на пътешествие около Луната, с поглед към следващите стъпки на човечеството към звездите.

Първото от впечатляващите изображения е направено от командира на мисията Рийд Уайзман, който е използвал камера на таблет, за да заснеме Земята.

С лице към снимката, екипът от Центъра за контрол на мисиите на НАСА в Космическия център "Джонсън" в Хюстън я нарече "напомняне, че независимо колко далеч отиваме, ние оставаме светът, който наблюдава, надявайки се и стремейки се да достигнем по-високо".

Втората снимка е направена от един от прозорците на космическия кораб "Орион" и показва още един изглед към Земята – "бледосиня точка през очите на екипажа".

"След като видяхме тези невероятни изображения на Земята, на цялата планета през прозореца, и знаейки, че скоро ще имаме съответстващи изображения на Луната, почувствах още по-голямо вълнение", каза специалистът по мисията Кристина Кох, говорейки пред медиите от кораба, на втория ден от пътуването. "Знаех какво ще видим. Но нищо не ви подготвя за спиращата дъха гледка да видите планетата си да блести през деня и осветена от лунната светлина през нощта или магическите лъчи на залеза. И фактът, че ще видим нещо подобно на Луната, наистина ме вълнува."

В същото съобщение Уайзман каза:

"Преди около час Контролният център в Хюстън преориентира нашия космически кораб, докато слънцето залязваше зад Земята. Не знам точно какво очаквахме да видим в този момент, но можехме да видим целия земен свят, от единия полюс до другия. Можехме да различим Африка, Европа и ако се вгледаме внимателно, дори Северното сияние. Това беше най-впечатляващият момент и ни плени и четиримата."

Уайзман забеляза, че прозорците на капсулата "Орион" вече са мръсни, тъй като екипажът прекарва много време в гледане навън и поиска инструкции как да ги почисти.

Екипажът беше зает да прави снимки, дори когато трябваше да се заемат с първото си хранене в космоса, и в крайна сметка отложиха сервирането за известно време, за да могат да продължат да се наслаждават на гледката и да направят няколко снимки.

"В момента имаме наистина красив образ на тъмната страна на Земята, осветена от Луната", каза астронавтът и специалист по мисиите на Канадската космическа агенция Джереми Хансен. "Това е невероятно. Никой от нас не може да отиде да яде, защото сме залепени за прозореца. Правим снимки. Рийд каза, че не може да понесе чувството от този образ."