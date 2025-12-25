IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 17

Обир по американски: Как двама крадци отнесоха банкомат от магазин ВИДЕО

25.12.2025 | 08:24 ч. Обновена: 25.12.2025 | 08:24 ч. 20
Обир по американски: Как двама крадци отнесоха банкомат от магазин ВИДЕО

Запис от охранителни камери е заснел момент, в който двама заподозрени се опитват да откраднат банкомат от магазин в Тексас. 

Видеото показва как единият крадец прикрепя кабел към машината, а неговият сподвижник е отвън с този кабел, прикрепен към джип. 

Мощното возило се е отдалечило с висока скорост, а банкоматът прелита през магазина, причинявайки значителни щети. 

Полицейското управление на Уайт Сетълмент издирва заподозрените. Няма съобщения за пострадали във връзка с инцидента.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

банкомат обир
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem