Обир по американски: Как двама крадци отнесоха банкомат от магазин ВИДЕО

Запис от охранителни камери е заснел момент, в който двама заподозрени се опитват да откраднат банкомат от магазин в Тексас.

Видеото показва как единият крадец прикрепя кабел към машината, а неговият сподвижник е отвън с този кабел, прикрепен към джип.

Мощното возило се е отдалечило с висока скорост, а банкоматът прелита през магазина, причинявайки значителни щети.

Полицейското управление на Уайт Сетълмент издирва заподозрените. Няма съобщения за пострадали във връзка с инцидента.