Иран и Русия проведоха съвместни военноморски учения в Оманския залив

Иран и Русия проведоха днес съвместни военноморски учения в Оманския залив в северната част на Индийския океан на фона на нарастващото напрежение в региона, предаде ДПА, като се позова на иранската информационна агенция ИСНА.

В учението край южното крайбрежие на Иран е участвал и Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), се посочва в съобщението.

През последните седмици САЩ многократно повдигнаха въпроса за възможността от подновяване на военните действия срещу Иран, въпреки че в Швейцария тази седмица се състоя вторият кръг от непреките преговори по ядрената програма на Техеран.

Военноморските сили на КГИР вече проведоха военни учения в северозападната част на Ормузкия проток в понеделник, като изстреляха ракети по цели в залива, за да покажат готовността си за евентуални атаки от страна на САЩ.

Части от протока – един от най-важните международни морски пътища – бяха затворени за корабоплаване от съображения за сигурност за няколко часа в началото на седмицата.

Анализатори разглеждат настоящите учения като демонстрация на сила от страна на Техеран, като подкрепата на Москва вероятно има за цел да действа като възпиращ ход.

За днес са планирани и ракетни тестове в няколко южни части на страната.

