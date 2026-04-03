Астронавтите на NASA спят с глава надолу, превръщат капсулата в свой дом ВИДЕО

Четиримата астронавти на NASA, участващи в историческата мисия до Луната Artemis II, дадоха първото си интервю от космическия кораб.

Астронавтите Рийд Уайзман, Виктор Глоувър, Кристина Кох и астронавтът на Канадската космическа агенция (CSA) Джереми Хансен разкриха невероятни подробности за живота си на Орион.

Астронавтите се качиха на 107-метровия космически кораб "Орион“ и излетяха в 18:35 ч. в сряда от Космическия център "Кенеди“ във Флорида. Очаква се екипажът на Artemis II да обиколи Луната и да се върне.

Пътешествието им ще трае около 10 дни.

"Няма разлика между горе и долу и затова, да, спя с краката си там и главата си тук долу и е много удобно“, каза специалистът по мисията Кристина Кох. "Мисля, че вероятно ще остана там през цялата мисия, освен ако някой не ме изгони. Търсим начини да превърнем тази космическа капсула в дом", споделя астронавтът.

"Виктор има хубав малък ъгъл, заклещен там. А след това Джереми е бил изпънат на седалка номер едно, а аз спя под дисплеите, в случай че нещо се обърка“, каза Рийд Уайзман и добави, че спеейки с главата надолу, Кристина прилича на прилеп, окачен на тунела за скачване.

Пилотът Виктор Глоувър разказа, че е бил изненадан, когато екипажът е получил "сигнал за изстрелване“, превръщайки мисията в реалност.

"Обичаме да казваме, че сме подготвени, без да имаме очаквания, но знаете, че в съзнанието си някак си се надявате да изстреляте“, обясни той и добави: "И тогава, когато се приближихме наистина много, беше като, чакай, готвим се да отидем в космоса. И когато тези твърди частици светнаха, знаеш ли, това беше полет, в който се опитваш да бъдеш професионалист, но детето вътре в теб иска да избухне и просто да се разкрещя".

"Успехме да видим Африка, Европа, а ако се вгледаме наистина отблизо, можем да видите северното сияние. Това беше най-зрелищният момент", разказа екипажът.

Екипът тръгна в сряда, отбелязвайки първата мисия на човечеството да достигне Луната от 1972 г. насам.

Очаква се това монументално пътешествие да измине максимално разстояние от Земята от 252 799 мили, счупвайки рекорда на Аполо 13 с 4144 мили.

Глоувър отдаде заслуженото на екипа на NASA за наземни системи и екипа за контрол на изстрелването, които се подготвят за мисията от месеци.

"Изстрелването ни беше пример за това колко усилено работят напоследък. Въпреки че не успяхме наистина да гледаме, усещането беше прекрасно", споделя Глоувър пред Fox news.

Докато екипажът отговаряше на въпроси, те си предаваха плаващ микрофон в нулева гравитация. Екипажът току-що беше завършил транслунно инжектиране, с което мисията се насочи към Луната.

"Определено сме 100% на път към Луната. Лунната гравитация ще поеме контрола след няколко дни тук и ще започне да ни дърпа около обратната страна", казва командирът Рийд Уайзман.

Той подчерта значението на мисията Artemis II.

"В края на нашето транслунно инжектиране тук, преди около час и половина, ние просто наистина се спогледахме. Знам, че Съединените щати са правили това от 1968 до 1972 г., но е просто – невероятно е, че можем да се съсредоточим върху нещо и да го осъществим. Това е невероятно техническо постижение“, каза астронавтът.

Кох добави, че екипажът се гордее, че пътува по-далеч от Земята от която и да е друга мисия с екипаж за повече от 50 години.

"Ние не сме непременно екипаж, който живее на суперлативи, но това е важен етап“, каза тя.

"Важно е хората да могат да разберат и да осъзнаят какво е най-новото в това, което правим? Какво означава това в сравнение с това, което сме правили в миналото? За какво ще се стремим в бъдеще?“, добавя Кох.

Artemis II е резултат от тестовия полет на безпилотния Artemis I и бележи важна стъпка към бъдещи мисии, включително Artemis III, в която се очаква да участва лунен модул от SpaceX, Blue Origin или и двете.