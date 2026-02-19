Кремъл: Русия призовава за сдържаност от всички участници в ескалацията около Иран

Русия развива отношенията си с Иран и в условията на настоящата ескалация в Близкия изток призовава всички страни, включително Техеран, да проявяват сдържаност и дипломация. Това заяви на брифинг прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, предава ТАСС.

„Русия продължава да развива отношенията си с Иран и по този начин призоваваме нашите ирански приятели и всички страни в региона да проявяват сдържаност и предпазливост, както и да приемат политическите и дипломатическите средства като абсолютен приоритет при решаването на всеки даден въпрос“, подчерта Песков. „В момента наблюдаваме безпрецедентна ескалация на напрежението в региона“, отбеляза той. „Но все още очакваме, че политическите и дипломатическите средства и преговорите ще надделеят в търсенето на споразумение.“

Иранският военноморски флот обяви, че ще проведе съвместни учения с Русия на 19 февруари. Маневрите се провеждат на фона на нарастващо напрежение в региона: Съединените щати струпват сили в Близкия изток, като докарват все по-големи подкрепления. Според съобщения в американските медии, Вашингтон планира да нанесе серия от удари, за да принуди Техеран да направи отстъпки в ядрените преговори. CBS съобщи, че американско-израелски удар срещу Иран е насрочен за 21 февруари.