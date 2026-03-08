Тръмп: Искаме да изберем президент на Иран, който няма да въвлича тази страна във войни

"Искаме да изберем президент на Иран, който няма да въвлича тази страна във войни", заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс.

По думите му САЩ нямат намерение да се установяват в Иран.

Освен това няма признаци, че Русия помага на Иран във военния конфликт с Израел и САЩ, започнал миналата събота, обяви американският държавен глава.

Тръмп коментира и отношението на Великобритания към участие в съвместната американско-израелска военна операция срещу Иран.

"Великобритания най-сетне се замисли сериозно да изпрати два самолетоносача в Близкия изток. Това е добре, министър-председателю Стармър, но ние вече нямаме нужда от тях - и все пак ще го запомним. Не са ни необходими хора, които се присъединяват към войната, след като ние вече сме я спечелили", каза президентът на САЩ.

В началото на тази седмица в интервю за британския в. "Дейли Телеграф" той заяви, че е силно разочарован, че премиерът на Великобритания Киър Стармър първоначално не е позволил на САЩ да използват военната база “Диего Гарсия“ за нанасяне на удари по Иран.

Същевременно държавният глава на САЩ отбеляза, че той не е заинтересован от преговори с Иран, и намекна, че войната може да приключи, чак когато Техеран остане без действаща армия и когато вече няма нито един останал лидер от сегашното ръководство, отбеляза Ройтерс.

"В известен смисъл не мисля, че ще остане дори някой, който да каже "Предаваме се", каза Тръмп.

(БТА)