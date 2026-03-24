Броят на жертвите при катастрофата на военния самолет в Колумбия нарасна до 66

Броят на загиналите при катастрофата на колумбийски военен транспортен самолет C-130 „Херкулес" в понеделник нарасна до най-малко 66 души - 58 войници, шестима служители на военновъздушните сили и двама полицаи, съобщи военен источник пред АФП. Десетки други са ранени.

Самолетът е превозвал 114 военни и 11 членове на екипажа от Пуерто Легисамо към близка амазонска база, когато се е разбил малко след излитане, разпръсквайки горящи отломки върху джунглата, предодоха АФП и БГНЕС.

Снимки на АФП от мястото показват цивилни, катерещи се около счупената опашка на самолета, обозначен FAC 1016. Губернаторът на регион Путумайо Жон Габриел Молина съобщи за „няколко трудности" при евакуацията на телата и ранените поради малкия размер на летището. Местен фермер, Ное Мота, разказа, че е усетил „експлозия във въздуха" и е видял самолета да прелита ниско над парцела му.

Президентът Густаво Петро сподели кадри, показващи самолета, опитващ се да набере височина, преди да се устреми надолу, и описа трагедията като „ужасна катастрофа", призовавайки за модернизиране на военното оборудване на страната. Министърът на отбраната Педро Санчес изрази „дълбока скръб" и заяви, че е твърде рано да се определи причината за катастрофата.

Граничният район около Пуерто Легисамо - близо до южната граница с Еквадор и Перу - е бил сцена на интензивна военна активност напоследък, тъй като колумбийската и еквадорската армии се борят с наркокартели и въоръжени групировки. Катастрофата е втората за самолет от тип C-130 „Херкулес" в Южна Америка за по-малко от месец - на 27 февруари боливийски военен самолет от същия тип се разби при кацане близо до Ла Пас, оставяйки най-малко 24 загинали.