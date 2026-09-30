По-бърз от болид от Формула 1: украински дрон-прехващач разви 425 км/ч

Битката с дронове за унищожаване на най-новите руски "Геран" изглежда се развива със скорости, по-високи от тези на болидите от Формула-1 или на високоскоростните влакове.

Последният украински доклад, който подчертава тези екстремни скорости, бе публикуван в понеделник от благотворителната фондация „Серхий Притула“ – доброволческа организация, която снабдява украинската армия.

Фондацията публикува термовизионни кадри, заснети от дрон, който се приближава към друга безпилотна система над облаците. Формата на целта много наподобява „Геран-5“ – руски атакуващ дрон за еднопосочен полет, който прилича на крилати ракети и споделя много от техните характеристики.

Камерата се приближава към "Геран-5", като почти го достига, преди кадрите да прекъснат – типичен признак за успешно или почти успешно прихващане.

"Дронът беше унищожен, докато летеше със скорост 425 км/ч на височина над 3 км", написа фондацията.

Това е около 264 мили в час, достатъчно бързо, за да пресече дължината на футболно игрище за по-малко от секунда.

Фондацията посочи, че кадрите са заснети от екипаж от 1020-ия украински противовъздушен ракетен и артилерийски полк, базиран в централния украински регион Полтава.

Подразделението е използвало нов дрон-прехватчик, "проектиран специално" за дронове с реактивни двигатели, добави фондацията. Украинското разузнаване съобщи, че "Геран-5", описан като руска версия на иранския дрон "Каррар", може да достигне максимална скорост от 373 мили в час, което го прави най-бързия сред еднопосочните атакуващи дронове.

Въпреки че съобщеното прихващане е било значително по-бавно – 264 мили в час, тази скорост представлява ново бойно постижение за украинските прехващащи дронове, които са проектирани да бъдат по-евтини и подходящи за масово производство.

Най-високата скорост, регистрирана някога от болид от Формула 1, например, беше 246,9 мили в час при опит за рекорд по скорост на сушата с модифициран болид "Хонда" от Формула-1. Докладваното прихващане беше също по-бързо от световноизвестния японски високоскоростен влак "Шинкансен", който достига скорост от 200 мили в час.

Украински официални лица съобщиха за подобни постижения по отношение на скоростта в края на миналата година, макар че те не бяха регистрирани в бойни условия.

През декември Михаил Федоров, който по това време беше министър на цифровата трансформация на Украйна, заяви, че дрон-прехватчик е достигнал скорост от 400 км/ч, или около 248 мили в час, благодарение на специален двигател.

Украинските дронове-прехватчи, които придобиха популярност като противодействие на руския "Шахед" в края на 2024 г., обикновено са квадрокоптери с пропелери, имащи формата на куршуми.

Но последните модели, създадени за борба с турбореактивните "Шахед" и атакуващите дронове, започнаха да разполагат и с реактивни двигатели. Не е ясно кой тип е бил използван при прехвата, за който се съобщи в понеделник.

Министерството на отбраната на Украйна заяви, че провежда полеви изпитания на поне четири типа дрони-прехватчици, включително крилат дрон, който се изстрелва чрез катапулт.

Wild Hornets, голям производител на прехватчици, също публикува кадри от най-новия си прехватчик Sting-S, преследващ дрони с реактивни двигатели. Миналата седмица компанията съобщи на Business Insider, че Sting-S е модифициран прехватчик от типа квадрокоптер.