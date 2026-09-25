300 танкера за 11 седмици: Украйна твърди, че дронове са ударили руския "сенчест флот"

Висш украински командир на дронове заяви, че неговите сили са използвали безпилотни летателни апарати, за да унищожат 300 кораба от руския "сенчест флот" в рамките на 11 седмици. Майор Робърт "Магяр" Бровди, командир на украинските сили за безпилотни системи, посочи, че екипажите на дроновете са достигнали този резултат, след като през последните три дни са атакували и "изгорили" 21 танкера.

Ударите са част от украинска кампания, започнала в началото на юли, насочена срещу флота от стотици търговски танкери, за които се смята, че превозват руски газ и петрол, подлежащи на санкции.

Макар че много от тези кораби влизат в Русия през Балтийско море, украинските усилия са съсредоточени в Черно море и Азовско море. Кампанията е наречена "Операция MoLoChKa" – акроним, който се превежда като "Москва ще падне през Крим".

Бровди заяви в канала си в Telegram, че Силите за безпилотни системи са извели от строя 166 кораба в Черно море и още 134 в Азовско море, пише BI.

"Азовско море, заедно с Керченския пролив, е затворено и ще остане такова. В северната и североизточната част на Черно море ситуацията е в режим "може би ще се промъкнем", "се казва в изявлението му.

Той е един от най-висшите командири, които подкрепят стратегията за използване на дронове със среден и дълъг обсег, за да се осъществи нещо като обсада на Крим – полуостровът, анексиран от Русия през 2014 г.

Регионът е ключов логистичен център за руските сили на южния фронт,

а украински командири като Бровди го оприличават на стълб на цялата война. През последните няколко месеца те нанасят удари по пътища, мостове, енергийни съоръжения и транспортни плавателни съдове в опит да задушат полуострова с недостиг на ресурси.

Операция "Молочка" разчита на въздушни дронове, тъй като технологиите за противодействие на заглушаването, изкуственият интелект и летателните технологии са напреднали до такава степен, че Украйна може да ги използва, за да удари руския тил по-последователно.

Преди това Киев разчиташе на надводни и подводни дронове, за да се бори с руския военноморски флот, отблъсквайки Черноморския флот от украинското крайбрежие.

Изявлението на Бровди в Telegram включваше над две дузини клипове, които изглежда са заснети от дронове, летящи с висока скорост над главите на големи кораби в открито море.

Междувременно Украйна се впусна в по-мащабна кампания за атаки с дронове на далечно разстояние, насочена срещу руските нефтена и газова промишленост, с надеждата да подкопае способността на Кремъл да финансира и поддържа военните си действия.

Във вторник украинските въоръжени сили съобщиха, че са извели от строя 45% от нефтопреработвателните мощности на Русия.