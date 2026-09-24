Украйна минира фронта с дронове: 400 метра минно поле само за две нощи

Украински армейски корпус съобщи, че е използвал въздушни и наземни дронове, за да разположи минно поле с дължина около четвърт миля – един от първите мащабни случаи на дистанционно миниране с безпилотни системи по време на войната. Трети армейски корпус съобщи, че на дроновете му са били необходими две нощи, за да разположат мините – задача, която "на хората би отнела около две седмици".

Според изявлението му в Telegram корпусът е разположил около 400 метра, или 1 312 фута, минни полета през този период като част от неотдавнашната офанзива в Донецк, наречена "Операция Вивалди".

Публично са известни малко подробности за операцията, въпреки че Третият армейски корпус съобщи миналата седмица, че е превзел територия с площ от около 50 квадратни мили около град Лиман.

Трети армейски корпус е една от най-известните военни формиции в Украйна,

насърчаващи използването на безпилотни наземни превозни средства, като редовно публикува информация за тяхното използване в логистични и щурмови мисии.

"По време на офанзивната операция "Вивалди" тези технологии позволиха бързото миниране на маршрутите за придвижване на врага и нарушаването на неговата логистика", заяви Трети армейски корпус.

Карта, публикувана от корпуса, показа, че мините са били поставени близо до Шандрихолове, оспорвано село на около шест мили северозападно от Лиман.

Няколко анимирани видеоклипа показаха също така тежък бомбардировач-хексакоптер, пренасящ мина, както и верижното модулно безпилотно наземно превозно средство "ТерМИТ". Не е ясно дали това са конкретните типове дронове, използвани в операцията по поставяне на мини, пише Business Insider.

По-рано тази седмица корпусът също така заяви, че е използвал тежки бомбардировъчни хексакоптери, известни в разговорния език като дронове "вампир" или "баба Яга", за да хвърля експлодиращи безпилотни наземни превозни средства зад руските линии.

Бригаден генерал Андрий Билецки, командир на Третия армейски корпус, заяви във видео, споделено от формацията, че "нашите тежки бомбардировъчни дронове доставят самоубийствени наземни дронове на повече от 10 километра в тила на врага"

През изминалата година Украйна все по-често използва наземни дронове за превоз на провизии, разузнаване на фронтовите линии и атакуване на руски позиции в райони, считани за опасни за живите войски.

Както съобщи Джейк Епщайн от Business Insider от Украйна през лятото, украинските войски също използват тежки бомбардировъчни въздушни дронове за доставка на провизии.