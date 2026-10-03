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28-годишна лаборантка е починала от чума в Сибир

Десетки хора са поставени под карантина

03.10.2026 | 08:05 ч. 22
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Снимка: БГНЕС/ЕРА

Жена е починала от белодробна чума в Иркутска област в Сибир, в източната част на Русия, съобщи снощи представител на регионалните власти, а според руски медии десетки хора са поставени под карантина, предаде Франс прес.

Местните медии идентифицират починалата жена като Дария Чипилова, 28-годишен лабораторен техник.

Руското издание „Народите на Байкал“ съобщи, че жената е работила в Института за борба с чумата в град Иркутск и вероятно се е заразила с белодробна чума от счупена епруветка.

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Около 200 души, с които тя евентуално е имала контакт, са поставени под карантина, добави руската медия, без да даде повече подробности.

Руското Министерство на здравеопазването не е направило още официално изявление. АФП отбелязва, че не е била в състояние да провери тази информация.

Губернаторът на руската автономна република Бурятия Алексей Циденов също написа в публикация в социалните мрежи, че жена в съседната Иркутска област е "починала от чума".

Чумата е инфекциозно заболяване, причинено от бактерии. Белодробната чума е силно заразна и може да бъде смъртоносна, ако не се лекува своевременно, според Световната здравна организация.

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