Директорът на Националното разузнаване на САЩ Тулси Габард публикува множество разсекретени документи, в които се описва подробно как страната е финансирала над 120 биологични лаборатории в над 30 държави, твърдейки, че документите потвърждават опасения, които преди това са били отхвърлени като дезинформация.

Публикуването идва години след като Габард беше разкритикувана за това, че е изразила опасения относно финансираните от САЩ биологични лаборатории в Украйна след руската инвазия през 2022 г. Критиците я обвиниха, че повтаря руски пропагандни твърдения, докато поддръжниците твърдяха, че основателните въпроси относно дейността и надзора на лабораториите са били несправедливо отхвърляни.

Новопубликуваните документи включват слайдове от брифинга на ODNI, в които се описва обхватът на участието на САЩ в лабораторната мрежа на Украйна, пишат от FoxNews.

Според един документ повече от 40 лаборатории в Украйна са получили финансиране от САЩ

Те са съхранявали колекции от опасни бактерии и вируси, някои от които датират от съветската епоха.

Записите показват също, че украински учени са получили финансирано от САЩ обучение за работа с опасни патогени и са участвали в програма, фокусирана върху справянето с особено опасни заболявания.

Документите изброяват патогени, изследвани или съхранявани в лабораторната мрежа, включително антракс, туберкулоза, чума, вирус Ебола, вирус Марбург, MERS и SARS. Според файловете САЩ са финансирали строителството и подобрения на лаборатории в Украйна, включително съоръжения в Херсон, Одеса и Западна Украйна. Документите идентифицират инженерната фирма Black & Veatch като основен изпълнител и показват, че американските данъкоплатци са похарчили между приблизително 1,7 милиона и 3,5 милиона долара за отделни лабораторни проекти.

Today, I’m releasing never before seen intelligence revealing new evidence of past US government funding for more than 120 biolabs in over 30 countries, including Ukraine. In support of President Trump‘s Executive Order to end federal funding of dangerous gain of function… pic.twitter.com/RkPHnAbka9 — DNI Tulsi Gabbard (@DNIGabbard) June 12, 2026

Един разсекретен документ се фокусира върху ветеринарна изследователска лаборатория в Харков, която е получила финансиране от Пентагона чрез Програмата за намаляване на биологичната заплаха на Министерството на отбраната.

Според оценката, съоръжението е съхранявало стотици проби от опасни патогени, включително бактерии Brucella, които могат да причинят заболяване, известно като бруцелоза. Документът предупреждава, че лабораторията може да стане мишена на руската пропаганда или да бъде повредена, превзета или по друг начин компрометирана по време на войната.

Друг слайд на ODNI очертава това, което описва като "мрежа от връзки", свързващи украински лаборатории с правителствени агенции на САЩ, университети, изследователски организации и частни изпълнители. В документа се казва, че финансирането от САЩ е подкрепило изследвания върху птичи грип и други силно заразни вируси в лаборатории с висока степен на сигурност.

Габард коментира, че документите доказват как на обществеността не е била дадена пълна картина за подкрепяните от САЩ програми за биологични изследвания в чужбина. Критиците обаче твърдят, че съоръженията са били част от дългогодишни усилия за обществено здраве и намаляване на заплахите, предназначени да обезопасят опасни патогени и да предотвратят разпространението на биологични вещества, а не да функционират като програми за биологични оръжия.

"Информацията за съществуването, местоположението и дейността на тези съоръжения е била скрита от много влиятелни личности", отбеляза Габард.

Според нея "структури в администрацията на Байдън" "многократно са лъгали" за съществуването на тези съоръжения и "са заплашвали онези, които са се опитвали да разкрият истината".

Габард потвърди, че проведеното изследване има "ясен потенциал за катастрофално глобално въздействие".

"Въпреки очевидния потенциал за катастрофално глобално въздействие, което изследванията върху опасни патогени в биолаборатории могат да имат, политици, така наречени здравни специалисти като д-р Фаучи и организации в екипа за национална сигурност на администрацията на Байдън излъгаха американския народ за съществуването на финансирани и подкрепяни от САЩ биолаборатории и заплашиха онези, които се опитаха да разкрият истината. ODNI ще продължи да работи в тясно сътрудничество с партньори в цялото правителство, за да установи къде се намират тези лаборатории и какви патогени съдържат, за да се сложи край на опасните изследвания за усвояване на функции, които заплашват здравето и благосъстоянието на американския народ и хората по света", каза тя.

Разсекретяването вероятно ще възобнови дебата относно прозрачността на правителството, изследванията за усвояване на функции и обхвата на финансираните от САЩ биологични изследвания в чужбина.

Реакцията на Русия

Генадий Онишченко, академик от Руската академия на науките, епидемиолог и заместник-началник на Руската академия за образование, предупреди за сериозните последици от коментарите на директора на Националното разузнаване на САЩ Тулси Габард относно глобалната мрежа от биолаборатории на САЩ.

"Габард посочи повече от 35 държави, а има и много други", каза той в интервю за държавните медии.

Освен това Онишченко твърди, че американците не са построили лаборатории в Украйна, а по-скоро са адаптирали "тези, които са били там, нашите".

Той обвини Съединените щати, че не спазват Конвенцията за биологичните и токсичните оръжия, приета през 1972 г. Епидемиологът припомни, че СССР е инициатор на конвенцията, а документът е ратифициран от повече от 93 държави. Разпоредбите на конвенцията постановяват, че страните членки не разработват биологични оръжия или не работят с вируси за умишленото им използване за подкопаване на икономическата или политическата стабилност или за завземане на контрол над дадена държава. Академикът добави, че Съединените щати са нарушавали конвенцията и преди. Например, след като я ратифицираха, Съединените щати отказаха да унищожат над 300 000 тона химически оръжия, а през 2000-те години се появиха индикации, че страната умишлено е използвала биорецепта за антракс с военно предназначение.

"Всичко това е нещо, което ние и руското Министерство на отбраната многократно сме обсъждали", каза говорителят на руското външно министерство Мария Захарова. "Подчертава се, че те са изучавали патогените, причиняващи антракс, туларемия, свински грип, марбургска треска, ебола треска, чума и други опасни патогени."

Заместник-председателят на Държавната дума Ирина Яровая, ръководител на междуфракционната работна група по биологична сигурност, припомни резултатите от инициираното от Държавната дума разследване, които потвърждават твърденията на Габард. Тя подчерта, че Украйна се е превърнала в "източник на непредсказуеми биологични заплахи за целия свят". Сенатор Александър Волошин от Донецката народна република (ДНР) от своя страна нарече Украйна "огромен полигон за нечовешки научни експерименти, тестване на бойни оръжия и социално инженерство" за Запада.

"Когато Русия спомена тези съоръжения, подобни твърдения бяха отхвърлени като руска пропаганда. Изглежда, че ни очакват още много изумителни открития през следващите години", подчерта Волошин.

Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент за инвестиции и икономическо сътрудничество с чужди страни, нарече думите на Габард един от многото примери за това как "руската истина е изопачена от мощна и добре финансирана машина за разпространение на невярна информация".

"Русия казваше истината за биологичните лаборатории, докато дълбоката държава и традиционните медии я отричаха", коментира той.

Дмитриев призова за корекция на статията в Уикипедия за биологичните лаборатории в Украйна, която беше етикетирана като "теория на конспирацията".

"Какви други фалшиви отричания и разкази от "дълбоката държава" и традиционните медии скоро ще се сринат?", попита той.