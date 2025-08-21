Жител на Калифорния е дал положителен тест за чума

Жител на района на езерото Тахо е дал положителен тест за чума, съобщиха здравните власти на Калифорния във вторник. Служителите заявиха, че смятат, че жителят е бил заразен, след като е бил ухапан от заразена бълха, докато е къмпингувал в района на Южното езеро Тахо.

Мъжът се възстановява у дома и под грижите на медицински специалисти, съобщиха служители на окръг Ел Дорадо в прессъобщение, цитирани от CNN.

“Чумата е естествено разпространена в много части на Калифорния, включително в районите с по-висока надморска височина в окръг Ел Дорадо“, каза Кайл Флифлет, изпълняващ длъжността директор на общественото здравеопазване в окръг Ел Дорадо. “Важно е хората да вземат предпазни мерки за себе си и домашните си любимци, когато са на открито, особено докато се разхождат, ходят на туризъм или къмпингуват в райони, където има диви гризачи.“

Според Центровете за контрол и превенция на заболяванията , в Съединените щати се съобщава средно по седем случая на чума годишно. Инфекцията се причинява от бактерията Yersinia pestis и се разпространява сред хората чрез ухапвания от заразени бълхи или контакт със заразени животни. Симптомите на инфекцията обикновено се появяват в рамките на две седмици след експозицията и могат да включват треска, втрисане, слабост и подути лимфни възли. Чумните инфекции могат да се лекуват с обичайни антибиотици.

Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) отбелязват, че повечето случаи на чума са склонни да се срещат в селските райони в западната част на Съединените щати.

Калифорнийският департамент по обществено здраве редовно следи популациите на гризачи за чумна активност и е идентифицирал четири положителни инфекции с гризачи в басейна на Тахо тази година. Според служители на окръг Ел Дорадо, преди тази инфекция, последният положителен случай в района е бил през 2020 г.