На втория пилот на "Флайдубай" е било забранено да лети от властите в Оман

На втория пилот от Оман, нападнал с нож командира си на борда на самолета на авиокомпания "Флайдубай", е било забранено да лети от властите в страната му, които го подозирали в радикализация, предаде Франс прес.

Според саудитската телевизия "Ал Арабия", американските телевизионни канали Си Ен Ен и Ей Би Си, както и в. "Уолстрийт джърнъл", на втория пилот, чийто баща е от Оман, а майка му - сирийка, е било забранено да пилотира самолети по съображения за сигурност от оманските власти, които са смятали, че е бил повлиян от радикални ислямистки групировки по време на престоя си в Сирия.

Същите медии отбелязват, че нападателят, чието име е Хамам ал Хамами, се е присъединил към "Флайдубай", след като е напуснал предишния си работодател "Оман Еър" и е кандидатствал безуспешно за длъжност в авиокомпанията на ОАЕ "Емирейтс".

Инцидентът стана на 30 септември на борда на самолет, летящ от Дубай до Тел Авив в Израел. По време на полета вторият пилот намушка индийския командир на самолета, който въпреки това успя да отвори вратата на пилотската кабина, което позволи на пътници и членове на екипажа да обезвредят нападателя. Самолетът, който пропадна рязко надолу по време на схватката, успя да извърши аварийно кацане в Саудитска Арабия.

Точните обстоятелства около нападението и мотивите на нападателя, които все още са неясни, са предмет на разследване в Обединените арабски емирства, където бяха прехвърлени двамата пилоти.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че нападателят е "претърпял ислямистка радикализация" и "е имал намерение да разбие самолета заедно с пътниците".