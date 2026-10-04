В кадър: Жилищната криза изкара десетки хиляди по улиците на Мадрид

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Десетки хиляди испанци излязоха на улиците на Мадрид и други градове с искане за по-достъпни жилища, ден след като парламентът отхвърли пакет от мерки в защита на наемателите, предаде AFP.

Протестите на 3 октомври са поредната проява на недоволството, което се засили след изгонването на 87-годишната Марикармен Абаскал от жилището ѝ в Мадрид. Случаят се превърна в символ на жилищната криза и рязкото поскъпване на наемите в страната.

Само в испанската столица властите оцениха броя на демонстрантите на около 70 000 души. Организаторите твърдят, че участниците са били значително повече - около 500 000.

Парламентът отхвърли мерките за наемателите

Правителството на премиера Педро Санчес предложи пакет от мерки, включващ автоматично подновяване на договорите за наем и ограничения при извеждането на уязвими наематели.

Предложенията обаче бяха отхвърлени в петък, след като срещу тях гласуваха Народната партия, "Вокс" и каталунската "Жунтс".

Подкрепата на "Жунтс" е важна за правителството на Санчес, но формацията заяви, че предложенията не са достатъчно добре подготвени.

След гласуването лидерът на Народната партия Алберто Нунес Фейхоо призова премиера да свика предсрочни избори с думите, че "страната не може да понася повече". Испански медии съобщават, че Санчес обмисля подобен ход, но правителството не е потвърдило официално това.

Напрежение и арести

Стотици демонстранти продължават да живеят в палатков лагер, издигнат преди повече от седмица в центъра на Мадрид.

Късно в събота група крайнодесни демонстранти се опитаха да достигнат до лагера. Според El País някои от тях са отдавали нацистки поздрави.

Полицията е спряла групата, а впоследствие е преследвала част от участниците по околните улици. Арестувани са трима души.

Протести имаше и в Палма де Майорка, Сантандер, Сеговия, Толедо и други градове. Във Валенсия се стигна до сблъсъци с полицията и петима души бяха арестувани, съобщиха местни медии.

Наемите почти са се удвоили за десетилетие

Жилищната криза от години е сред сериозните проблеми в Испания. Предлагането не успява да отговори на търсенето, докато цените на имотите и наемите продължават да растат.

Според данни на Idealista средните наеми в страната почти са се удвоили през последните десет години, а офертните цени на жилищата са се увеличили с около 90%.

Случаят с 87-годишната Марикармен Абаскал допълнително изостри общественото недоволство.

Пенсионерката беше изгонена от мадридския апартамент, в който е живяла повече от 70 години, след като имотът беше придобит от инвестиционна компания, поискала увеличение на наема с 275%.

След силната обществена реакция беше постигнато споразумение, което позволява на Абаскал да се върне в дома си при по-нисък наем, пише БГНЕС.