Алчността срещу 87-годишната Марикармен: Протест и сблъсъци с полицията не помогнаха (СНИМКИ)

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До ожесточени сблъсъци между полиция и протестиращи се стигна в Мадрид при принудителното извеждане на 87-годишна жена с увреждане от апартамента, в който е живяла повече от седем десетилетия.

Стотици хора се събраха в квартал Ретиро, за да се опитат да спрат четвъртия опит Марикармен да бъде изведена от дома си. Много от тях останаха пред сградата още от предната вечер, а към протеста се присъединиха активисти от синдикатите на наемателите в Мадрид и Барселона, както и известни личности като актьора Карлос Бардем и певицата и актриса Ана Белен.

Полицията използва сълзотворен газ и на няколко пъти атакува демонстрантите с палки, докато се опитваше да освободи път за съдебните служители, натоварени да изпълнят заповедта за извеждане.

В крайна сметка тя беше изпълнена в сряда сутринта.

Марикармен, която скоро ще навърши 88 години, е живяла в сградата в продължение на 71 години, пише The Guardian.

"Пентхаусът на Аюсо за Марикармен"

По време на протеста множеството скандираше "Пентхаусът на Аюсо за Марикармен" - препратка към скандала около регионалния президент на Мадрид Исабел Диас Аюсо и твърденията, че с обществени средства е бил придобит жилищен имот за 6,3 млн. евро, който тя да използва временно като офис.

Докато пред сградата полицията се опитваше да разпръсне демонстрантите, вътре други протестиращи бяха заели стълбището към апартамента на Марикармен.

Съседите също се включиха в подкрепата - раздаваха храна и позволяваха на хората, останали цяла нощ на място, да използват баните им.

Наемът ѝ скочил от 500 на 1650 евро

Проблемите започнали, след като инвеститор купил сградата, в която Марикармен живее почти през целия си живот.

На жената било предложено да закупи апартамента си за 247 000 евро - сума, която е практически непосилна за пенсионер.

След това месечният ѝ наем бил увеличен от 500 на 1650 евро, а Марикармен получава държавна пенсия от 1350 евро. Анонимен известен писател предложил да покрива безсрочно разликата от 1150 евро, но предложението му не било прието.

Във видео, записано от местния синдикат на наемателите ден преди извеждането, разплаканата Марикармен благодари на всички, които са останали пред дома ѝ през нощта.

"Добро утро на всички. Благодаря ви за това, което правите, че прекарахте цялата нощ, спейки на улицата. Моля ви, продължавайте, но не се наранявайте един друг. Всичко трябва да бъде мирно", казва тя. "Все още чувам шума ви. Прегръдка за всички хора, които ме подкрепят в тази жестока борба срещу човек, който иска да печели пари, но не бива да забравя, че има родители и че един ден може да се окаже в положението, в което за съжаление се намирам аз."

Спор за договор отпреди 70 години

Първоначалният договор за апартамента е от 1956 г. и е бил на името на бащата на Марикармен.

След смъртта му правата по него преминали към съпругата му, а когато и тя починала през 2008 г., жилището било преотдадено на Марикармен.

Собственикът Urbagestión SL обаче успешно защитил пред Върховния съд позицията, че това преотдаване е било невалидно и че договорът вече не е в сила. Компанията е потърсена за коментар.

Алдо Реверте, говорител на Конфедерацията на синдикатите на наемателите, заяви на място, че случаят на Марикармен далеч не е изолиран.

"Случаят на Марикармен е просто още един пример какво се случва, когато жилищата бъдат оставени в ръцете на собствениците. Разликата е, че много хора научиха за нейното положение и синдикатът на наемателите показа, че можем да се борим срещу подобно варварско поведение."

Въпреки протестите и опитите да бъде спряно изпълнението на заповедта, Марикармен беше изведена от дома си.

Адвокатката ѝ Беатрис Дуро заяви, че собственикът отказва всякакви преговори.

"Собственикът не е готов да преговаря или да приеме каквото и да било предложение. Поискахме поне място, където да можем да преместим личните вещи на Марикармен", каза тя.

От началото на годината в Испания са извършени около 4000 принудителни извеждания от жилища.