Скандалът в Испания: 87-годишната Марикармен може да се върне в дома си

87-годишната Марикармен Абаскал, чието изгонване от дома ѝ предизвика силно обществено възмущение в Испания, може да се върне в апартамента, в който е живяла около 70 години. Постигнато е споразумение по случая, съобщи адвокатът ѝ Беатрис Дуро.
Договореността все още трябва да бъде подписана, но според защитата тя би позволила на възрастната жена да се върне в жилището си.
По думите на Дуро така случаят ще получи "по-добър и по-задоволителен изход за всички".
Изнесоха 87-годишната жена на носилка
Случаят предизвика възмущение в Испания, след като миналата сряда Абаскал беше изнесена на носилка от апартамента си в Мадрид.
Жената е живяла в жилището около 70 години. Според асоциацията на наемателите инвеститор е увеличил наема ѝ с 275% - до 2650 евро.
Историята на пенсионерката бързо се превърна в символ на задълбочаващите се проблеми на жилищния пазар в Испания.
Хиляди излязоха на протест
Около 2000 души демонстрираха в Барселона в понеделник по време на посещение на премиера Педро Санчес. Те поискаха по-решителни мерки срещу растящите наеми и недостига на жилища.
"Не искаме утешения, а адекватни жилища", заяви Карме Аркаразо, говорител на Асоциацията на каталунските наематели.
Сред исканията са спиране на увеличаването на наемите, забрана на срочните договори за наем и по-силна защита на хората срещу изгонване.
Правителството на Санчес планира да одобри нов пакет от мерки за жилищния пазар. Премиерът заяви, че кабинетът работи "с пълна скорост" по предложенията.
Не е ясно обаче дали мерките ще получат необходимата подкрепа, тъй като правителството няма парламентарно мнозинство, а подобен законопроект вече се провали.
Протестен лагер в центъра на Мадрид
В Мадрид демонстранти останаха в протестен лагер на площад "Пуерта дел Сол" до обявяването на споразумението за Марикармен Абаскал.
Десетки хиляди души излязоха по улиците на испанската столица още в събота срещу високите наеми и недостига на жилища, а впоследствие стотици разпънаха палатки на централния площад.
"Наемите са безумни. Това е абсолютно непоносима ситуация", заяви протестиращата Беатрис Бланко преди обявяването на споразумението.
Недостиг от над 700 000 жилища
Разходите за жилища се превърнаха в един от сериозните социални проблеми в Испания.
Според данни на платформата за недвижими имоти Idealista средните наеми в страната почти са се удвоили за десет години.
Испанската централна банка изчислява, че недостигът на жилища в страната надхвърля 700 000, пише БГНЕС.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.