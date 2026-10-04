Откриха отломки от изчезналия медицински самолет с шестима души на борда

Бреговата охрана на САЩ е открила отломки от медицинския транспортен самолет, който изчезна с шестима души на борда по време на полет от Бермудските острови към Бостън, съобщи Reuters.

Спасителните екипи са открили поле от отломки край остров Нантъкет. Потвърдено е, че те са от изчезналия Gulfstream G100.

Издирвателно-спасителната операция продължава.

Подали сигнал за извънредна ситуация

Самолетът е изпълнявал медицински полет, когато връзката с него внезапно е прекъснала.

От летище Nantucket Memorial, което се намира близо до последното известно местоположение на машината, съобщиха, че според получената информация екипажът е подал сигнал за извънредна ситуация малко преди контактът да бъде изгубен.

Точните обстоятелства около случилото се все още не са потвърдени.

Четирима канадци са били на борда

Четирима от шестимата души на борда са канадски граждани, съобщи министърът на транспорта на Канада Стивън Макинън в X.

Останалите двама са граждани на Бермудските острови, уточниха от американската брегова охрана.

"Следим внимателно ситуацията и работим със съответните власти, докато издирвателните и спасителните действия продължават. Благодаря на всички служители на спешните служби за усилията им", написа Макинън.

Самолетът е регистриран на името на канадската компания Latitude Air Ambulance, която извършва медицински евакуации и репатриране на пациенти, пише БТА.