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Тръмп назначи Джон Коул за специален президентски пратеник по въпросите на заложниците

Пратеникът за Беларус е договорил освобождаването на над 800 политически затворници и завръщането на повече от 65 американци и съюзници

04.10.2026 | 19:06 ч. Обновена: 04.10.2026 | 19:06 ч. 3
Снимка:БГНЕС/EPA

Снимка:БГНЕС/EPA

Президентът на САЩ Доналд Тръмп днес заяви, че адвокатът и настоящ пратеник за Беларус Джон Коул, на когото се приписва освобождаването на стотици затворници, ще бъде неговият специален президентски пратеник по въпросите на заложниците, предаде Ройтерс.

Президентът на Беларус Александър Лукашенко миналия месец помилва 15 затворници след разговори с Коул, който води преговори с Минск от повече от година.

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Джон вече е осигурил завръщането на над 65 американци и граждани на съюзнически страни от Беларус през последната година, и е договорил освобождаването на повече от 800 политически затворници от много страни в Източна Европа“, написа Тръмп в публикация в Трут Соушъл.
Коул ще замени Адам Бьолер, за когото Тръмп заяви, че е върнал 196 заложници. Бьолер, който през август помогна за освобождаването на бивш американски морски пехотинец от Русия, ще продължи да съдейства по други въпроси като старши съветник, добави Тръмп.

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Тръмп Джон Коул президентски пратеник въпросите золожниците
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