Тръмп като Байдън, подремна в Овалния кабинет (ВИДЕО)

Дрямката на президента Доналд Тръмп в Овалния кабинет разбуни духовете в интернет.

Президентът Доналд Тръмп предизвика вълна от шеги в мрежата, след като изглеждаше, че затваря очи и отпуска глава по време на събитие в Овалния кабинет.

Брифингът беше организирано в понеделник, за да се обяви мащабен проект за изграждане на нов стоманодобивен завод в щата Айова.

По време на изказването си Тръмп говори за инвестициите и развитието на сектора, като за пореден път не пропусна възможността да атакува опонента си Джо Байдън, наричайки го обичайното "Сънливия Джо“.

Истинският интерес обаче бе предизвикан малко след това, когато думата взе американският министър на енергетиката Крис Райт. Докато Райт говореше в ефир на живо по Fox News, камерите уловиха седящия зад него Тръмп със затворени очи и наведена надолу глава.

Кадрите създават силно впечатление, че той е задрямал, макар само от видеото да няма как категорично да се докаже дали наистина е заспал.

Спящ режим

За броени секунди интернет реши, че президентът е преминал в "спящ режим“.

Хората веднага започнаха да споделят кадрите, а потребителите в социалните мрежи спореха дали Тръмп наистина задрямва, просто си почива очите, или е попаднал в изключително неудачен ъгъл на заснемане.

И разбира се, интернет направи това, което умее най-добре.

Превърна тези няколко секунди със затворени очи в истинско комедийно шоу.