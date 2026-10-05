BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 59

Завръща ли се чумата? Паника в Русия след смъртта на лаборант

Жителите на Шелехов се съмняват и за прикриване на информация

05.10.2026 | 10:40 ч. 95
Pixabay

Pixabay

Жителите на руската Иркутска област са силно обезпокоени от слухове за възможна епидемия от белодробна чума в този сибирски регион. Спекулациите започнаха да се разпространяват бързо след смъртта на служителка в Иркутския научноизследователски противочумен институт.

Даря Шипилова почина в ранните часове на 2 октомври в отделението за интензивно лечение на районната болница в град Шелехов. Според местни медии тя е счупила епруветка, съдържаща инфекциозен патоген на чумата, припомня Euronews.

Властите въведоха карантина

Инцидентът накара властите да въведат карантинни мерки - около 200 души са поставени под строго медицинско наблюдение. Изданието "Baikal People“ (източник на руски език) съобщава, че няколко болници в Иркутск са били незабавно затворени и поставени под карантина за срок от три седмици. В събота носенето на маски стана задължително като превантивна мярка в Иркутския алуминиев завод в Шелехов.

Жителите на Шелехов са забелязали хора по улиците, облечени в защитни костюми и носещи маски и ръкавици. Родители споделят също, че в детските градини са били раздавани маски.

Откъде е дошла чумата?

Починалата 28-годишна лаборантка се е занимавала с изследвания на опасни патогени. Според основната версия, съобщена от колегите ѝ и от независими медии, на 25 септември, докато е работила с жив биологичен материал в лабораторията, тя случайно е счупила епруветка, съдържаща опасната бактерия "Yersinia pestis".

Два дни по-късно състоянието на Шипилова рязко се влошава. Тя е откарана по спешност в районната болница в Шелехов. Първоначално лекарите, без да знаят какво се е случило, подозират тежък случай на коронавирус и я настаняват в специализирано отделение за COVID-19. Бързото влошаване на състоянието и клиничната картина обаче ги принуждават да извършат бързи тестове за силно опасни инфекции. Пациентката е поставена на апаратна вентилация, но животът ѝ не успява да бъде спасен.

Белодробната форма на чума се развива изключително бързо и без своевременно и целенасочено лечение с антибиотици е почти неизменно фатална.

Крият ли властите информация?

Незабавната реакция на властите подчерта сериозността на ситуацията. Ръководителят на "Роспотребнадзор“ Анна Попова спешно пристигна в болницата в Шелехов и участва в извънредно заседание на санитарно-епидемиологичната комисия под председателството на губернатора на региона Игор Кобзев.

След инцидента официалните лица първоначално ограничиха информацията, която предоставяха. През първите 24 часа властите в Иркутска област и губернаторът Игор Кобзев избягваха да използват думата "чума“. 

Свързани статии

На 2 октомври Кобзев говори за "особено опасна инфекция“ и заяви, че "ситуацията е под строг контрол“. На следващия ден властите в Байкалск призоваха жителите да не пътуват до Шелехов заради чума, но няколко часа по-късно изтриха публикацията.

Ръководителят на Бурятия Алексей Циденов също коментира ситуацията. Позовавайки се на "Роспотребнадзор“ и правителството на републиката, той заяви, че смъртта на жената е свързана с чумна инфекция, но по-късно изявлението му бе променено с по-предпазлива формулировка.

Тази липса на яснота подхрани паниката в социалните мрежи в Иркутск и съседните региони.

Известният руски епидемиолог Генадий Онишченко се опита да успокои местните жители, като заяви, че преносителите на чума – гризачите и бълхите – в Сибир обикновено изпадат в зимен покой до началото на октомври. Това обаче не разсея страховете на хората.

"Пневмония с неустановена етиология“

В неделя "Роспотребнадзор“ съобщи, че санитарно-епидемиологичната обстановка в Иркутска област е стабилна и че жената е починала от „пневмония с неустановена етиология“. Ведомството настоява, че допълнителните изследвания на пробите, взети от пациентката, не са открили микроорганизми, свързани с професионалната ѝ дейност.

"Санитарно-епидемиологичната обстановка в Иркутска област, както и в градовете Иркутск и Шелехов, е стабилна“, заявиха от пресслужбата на "Роспотребнадзор“. 

"Организиран и проведен е специален комплекс от мерки във връзка със заболяването на служителка на Иркутския противочумен институт за Сибир и Далечния изток с диагноза "пневмония с неустановена етиология“.“

От "Роспотребнадзор“ също така посочиха, че в института не са регистрирани инциденти с патогенни микроорганизми и че "нито един служител не е потърсил медицинска помощ за инфекциозно заболяване през последните 10 дни“.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Сибир чума карантина лаборантка смърт Русия
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem