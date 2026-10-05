Протестите в подкрепа на Калин Джорджеску не стихват

Поддръжници на бившия кандидат за президент на Румъния Калин Джорджеску се събраха за шеста поредна вечер пред Централния арест в Букурещ, където той е задържан по дело за измама, съобщава новинарският сайт Зиаре.

В неделната вечер над 2000 души се събраха с искане за освобождаването му от затвора.

Демонстрациите започнаха на 29 септември, когато съдът разпореди бившият кандидат за президент да бъде арестуван за 30 дни. Той е разследван от Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма за съставяне на организирана престъпна група и измама с особено тежки последици.

Измама и престъпна група

Румънските власти разследват Джорджеску и още четирима заподозрени за извършване на измама и сформиране на организирана престъпна група, която според прокурорите е измамила румънския бизнесмен Разван Леу, като му е обещала достъп до многомилионно банково финансиране в чужбина в замяна на парична гаранция от 1,1 милиона евро.

Срещу Джорджеску, който спечели първия кръг на анулираните впоследствие президентски избори през 2024 г. като независим крайнодесен кандидат, се водят още две наказателни дела - едно за предполагаеми действия срещу конституционния ред на Румъния чрез планиране на опит за преврат, и друго – за предполагаемо пропагандиране на фашистка идеология.

Същевременно лидерът на крайнодесния Алианс за обединение на румънците (АУР) Джордже Симион отправи нов призив за протести с искане за освобождаването на Джорджеску от ареста, като апелира за мобилизация и на румънците в чужбина.

"Моля ви да се мобилизирате всички! Необходим е всеки един, особено румънците във Франция и Съединените щати. Намирам се в Полша, където разказвам на международните участници как беше арестуван Калин Джорджеску", написа във Фейсбук лидерът на втората парламентарна сила.

На публикуваните снимки се вижда, че той участва в събитие на Европейските консерватори и реформисти (ЕКР). Симион посочи, че кулминацията на серията от протести ще бъде митинг в подкрепа на бившия кандидат за президент на Румъния пред сградата на Европейския парламент в Брюксел.

"Искам да поздравя всички, които тези дни, независимо от политическите си предпочитания, от политическата принадлежност, се явиха пред Централния арест и бяха солидарни с един човек, който е преследван по политически критерии - Калин Джорджеску", подчерта лидерът на АУР, като призова всички да се включат в демонстрациите. / БТА