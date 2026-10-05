Педро Санчес свика предсрочни избори в Испания на 29 ноември

Испанският премиер Педро Санчес заяви, че ще свика предсрочни парламентарни избори на 29 ноември, след като парламентът отхвърли предложените от правителството мерки за подпомагане на домакинствата за жилищните разходи.

„За да направим повече, трябва да обновим и разширим подкрепата на хората“, посочи Санчес, който е премиер от 2018 г., в телевизионно обръщение.

Той добави, че целта му е „да осигурим много по-широко прогресивно мнозинство в парламента“.

„Трябва отново да получим подкрепата на хората“, заяви испанският премиер в телевизионно обръщение.

„Трябва да се мобилизираме и да спечелим много по-голямо прогресивно мнозинство в парламента, което да ни позволи да преодолеем частните интереси, да постигнем нов социален напредък и да продължим преобразяването на Испания“, допълни той.

Санчес призна, че е допускал грешки и не е успял да изпълни част от предизборните си обещания.

„Знам също, че част от това обществено мнозинство днес е недоволно“, каза той.

В петък долната камара на испанския парламент бламира опита на правителството да предприеме мерки за овладяване на жилищната криза. Гласуването беше предшествано от масови протести заради проблемите с достъпността на жилищата.

„Логично е изборите да бъдат свикани сега. По-благоприятна ситуация едва ли ще има. Това е риск и той може да загуби управлението, но въпреки това не смятам, че ще разполага с по-подходящ момент“, коментира политическият анализатор Едуардо Байон.

До днес Санчес многократно е заявявал, че изборите ще се произведат през 2027 г. и че възнамерява да довърши пълния си четиригодишен конституционен мандат.

Предложените от правителството мерки включваха автоматично подновяване на договорите за наем и ограничения за извеждането на уязвими наематели. Те бяха отхвърлени от опозиционните партии в испанския парламент.

Гласуването разгневи участниците в протестите срещу все по-високите цени на жилищата в страната и подчерта трудностите, пред които е изправено коалиционното правителство на малцинството на Санчес при приемането на законодателство.

Испания функционира с бюджета си за 2023 г., който е последният национален бюджет, приет от правителството на Санчес, вече няколко години.

Протестите са продължение на криза, продължаваща повече от седмица и предизвикана от принудителното извеждане миналия месец на 87-годишната Марикармен Абаскал от жилището ѝ в Мадрид, където е живяла в продължение на десетилетия.

Стотици протестиращи са разположили палатков лагер в центъра на Мадрид преди повече от седмица и настояват за реформи.

Последните социологически проучвания като цяло поставят основната опозиционна консервативна Народна партия пред социалистите.

Жилищният проблем от години е сред основните тревоги на испанците, тъй като предлагането не успява да отговори на търсенето, а наемите и цените на имотите се повишават, както и в други страни от Европейския съюз.

Средните наеми в Испания са се увеличили почти двойно през последното десетилетие, докато офертните цени на жилищата са нараснали с около 90%, сочат данни на сайта за недвижими имоти „Идеалиста“.

Случаят с Абаскал превърна натрупаното от години недоволство от рязкото поскъпване на жилищата в повод за нови протести.

Пенсионерката е била принудена да напусне мадридското жилище, в което е живяла повече от седем десетилетия, след като имотът е бил придобит от инвестиционна компания, която е искала да увеличи наема ѝ с 275%, съобщават активисти за жилищни права.

Общественият натиск доведе до споразумение с новите собственици на имота, което позволи на Абаскал да се върне в жилището при нисък наем.

Предложените от лявата коалиция на Санчес жилищни мерки бяха отхвърлени, след като каталунската сепаратистка партия „Жунтс“ - от чиято подкрепа зависи правителството - гласува против тях с аргумента, че не са достатъчно обосновани.