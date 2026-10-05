Белият дом следи “чумата в Русия” и обмисля действия

Белият дом следи ситуацията с огнище на чума в Русия, след като лаборантка почина, а хората, с които тя е била в контакт, бяха поставени под карантина.

Представител на администрацията на Тръмп заяви пред Axios в неделя, че администрацията е "наясно със случая, следи огнището и обмисля възможните варианти за действие“.

28-годишната Даря Шипилова е работила в Иркутския институт за борба с чумата в Сибир, когато е била изложена на въздействието на пневмонична чума.

Според руските медии Шипилова е казала на медицинския персонал, че случайно е счупила епруветка, съдържаща живи бактерии.

След смъртта на лаборантката три руски болници в региона са въвели строги мерки за сигурност и задължително носене на предпазни маски.

Михаил Фаворов, водещ руски епидемиолог, отхвърля обяснението за счупената епруветка.

"Това е смехотворно. Служител в Института за борба с чумата в Иркутск носи защитен костюм. Ако счупите епруветка, вероятността от заразяване всъщност е много малка. Накратко, за широката общественост това няма значение - хората ще повярват на историята за "счупената епруветка“, казва епидемиологът пред The Moscow Times.

"Това е направо ужасяващо. Няма да ни кажат какво се е случило в действителност", добавя Фаворов.

Белодробната чума е един от трите вида чума, причинени от бактерията "Yersinia pestis". Тя се предава чрез вдишване на капчици, отделени от друг заразен човек.

Септичната чума причинява инфекция на кръвта вследствие на ухапване от бълхи или контакт със заразени животни. Симптомите включват вътрешни кръвоизливи и почерняване на тъканите поради некроза.

Третият вид е бубонната чума, известна още като "Черната смърт“ и добила печална слава като причинител на Голямата чумна епидемия от 1665 г., отнела живота на поне една трета от населението на Европа по онова време.

Тя също се предава чрез ухапване от бълхи и предизвиква висока температура, втрисане и болезнено подуване на лимфните възли, наричани бубони.