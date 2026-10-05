Заради риск от AI дийпфейк: Мелони иска запазена марка в ЕС за гласа си

Италианският министър-председател Джорджа Мелони е подала заявление до Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) за регистриране на гласа си като търговска марка - ход, целящ да я защити от генерирани с изкуствен интелект "дийпфейк“ (deepfake) материали, както стана ясно от публикувани в понеделник данни, съобщава Ройтерс.

Заявлението, входирно с дата от 5 октомври и публикувано на уебсайта на EUIPO (факт, потвърден и от нейния кабинет), включва четирисекунден аудиозапис, в който тя на два пъти изговаря на италиански фразата "Аз съм Джорджа Мелони“ (Io sono Giorgia Meloni).

Същата фраза дава и заглавието на автобиографията ѝ, издадена от 2021 г., препращащо към известна реплика, изречена от Мелони на политически митинг през 2019 г., която дори бе превърната в диско парче.

През последните години в интернет многократно се разпространяват манипулирани изображения на Мелони, които понякога биват представяни като автентични – включително снимка, на която тя е изобразена седнала на легло по бельо.

Мелони определи подобни материали като част от опити за разпространение на неистини и насочване на атаки срещу конкретни лица, като призова потребителите да проверяват съдържанието, преди да го споделят онлайн. Тя заяви, че макар самата тя да е способна да се защити, много други не могат да го направят.

Заявлението до EUIPO все още е в процес на разглеждане.

Италиански медии съобщиха, че дори да бъде одобрено, това само по себе си няма да предотврати използването на гласа ѝ в генерирани от изкуствен интелект "дийпфейк" материали, макар че би могло да създаде допълнителни правни пречки за онези, които се опитват да го възпроизведат.

През 2024 г. Мелони заведе граждански иск срещу мъж от Сардиния, обвинен в създаване и публикуване онлайн на порнографски "дийпфейк“ изображения с нейното лице. Делото все още се разглежда от италиански съд.