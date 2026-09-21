Италия затяга мерките: Мелони готви забрана на бурки в училищата

Италианският министър-председател Джорджа Мелони заяви, че правителството ѝ подготвя две законодателни предложения, които да забранят закриването на лицето в италианските училища и да ограничат броя на чуждестранните ученици в класните стаи.

"Италианските деца не бива да се чувстват като малцинство в класната стая“, каза тя в неделя по време на реч на "Феникс“, ежегодно събитие, организирано от младежката структура на нейната дясна партия "Италиански братя“.

"Ако броят на децата, които не разбират езика на преподаване, стане голям или дори съставлява мнозинство, това вече не е интеграция, а пренебрежение“, добави Мелони, цитирана от Politico.

Ислямски сепаратизъм

Според изследователския институт "Fondazione ISMU“, в училищата в страната се обучават приблизително 930 хиляди ученици без италианско гражданство, което представлява близо 11,6% от общия брой на учениците.

Проучването на ISMU показва, че през последното десетилетие броят на непълнолетните чужденци в страната е намалял с 4,5%.

Мелони не даде подробности относно това какво точно би включвало предложеното от кабинета ѝ ограничение за броя на чуждестранните ученици.

Италианският лидер дойде на власт с подкрепата на избиратели, загрижени за въпросите на имиграцията, и превърна справянето с миграцията в ключов елемент от предизборната си кампания.

Това не е първият път, в който правителството на Мелони обмисля забрана на облекла, скриващи лицето. През 2025 г. партията ѝ обяви планове за забрана на бурките и никабите на всички обществени места в страната, като определи мярката като отговор на "ислямския сепаратизъм“. Законопроектът все още се разглежда в долната камара на парламента.